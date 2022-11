Twitter: Διαγραφή fake λογαριασμών που προσποιούνται άλλους χρήστες

Αντιδράσεις για τις μαζικές απολύσεις στο Twitter από τον Έλον Μασκ / Βίντεο Alpha

Τέλος στα ψεύτικα προφίλ που «μιμούνται» άλλους χρήστες στο Twitter βάζει ο Έλον Μασκ, μετά την εξαγορά της εταιρίας.

Ο δισεκατομμυριοούχος ιδρυτής της Τesla, και αφεντικό - πλέον- στο Twitter, δήλωσε χθες ότι οι χρήστες του Twitter που έχουν δημιουργήσει πλασματικά προφίλ που μιμούνται άλλους χρήστες, χωρίς να τα έχουν χαρακτηρίσει ως «παρωδία», θα αποκλείονται μόνιμα από την αναφερόμενη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, και μάλιστα χωρίς προειδοποίηση.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended

Σε μία ξεχωριστή ανάρτησή του στο Twitter, ο Μασκ δήλωσε ότι κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η πλατφόρμα προχωρούσε στην έκδοση μιας προειδοποίησης, πριν από την αναστολή του προφίλ. Θα ακολουθήσει ευρεία διαδικασία επαλήθευσης των χρηστών και δε θα υπάρξει καμία προειδοποίηση αλλά ούτε «εξαιρέσεις».

Previously, we issued a warning before suspension, but now that we are rolling out widespread verification, there will be no warning.



This will be clearly identified as a condition for signing up to Twitter Blue.