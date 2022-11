Έλον Μασκ: Θα λάβουν αμοιβή τριών μηνών οι απολυμένοι από το twitter    

Έλον Μασκ (AP Photo/Ringo H.W. Chiu, File)

Στους υπαλλήλους του Twitter που απολύθηκαν προσφέρθηκε τρίμηνη αμοιβή, δήλωσε ο Έλον Μασκ, καθώς η εταιρεία άρχισε εκτεταμένες περικοπές στο εργατικό δυναμικό της την Παρασκευή.

Υπερασπιζόμενος τις περικοπές, ο δισεκατομμυριούχος ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία χάνει περισσότερα από 4 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.