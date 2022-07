Μ. Βρετανία: Μαχαίρωσαν 9χρονη μέχρι θανάτου μέρα μεσημέρι

Απίστευτη τραγωδία στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα κοριτσάκι μόλις εννέα ετών μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου μέρα μεσημέρι στο Λινκολνσάιρ. Για το φρικτό έγκλημα συνελήφθησαν δύο άτομα.

Έρευνα για τη δολοφονία ενός κοριτσιού μόλις εννέα ετών, το οποίο μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε έναν δρόμο στο Λινκολνσάιρ ερευνά η αστυνομία.

Το παιδί βρέθηκε κατακρεουργημένο σε ήσυχο σημείο γύρω στις 18:20 χθες, με τους ντόπιους να είναι σοκαρισμένοι.

