Lockdown στη Σανγκάη: Σκοτώνουν τα κατοικίδια που έχουν κορωνοϊό!

Σε κόλαση έχει μετατραπεί η Σανγκάη μετά την επιβολή σκληρότατου lockdown από την κυβέρνηση του Σι Τζινπίνγκ. Ο Κινέζος Πρόεδρος αποφάσισε να εφαρμόσει μία πολιτική που ονομάζεται «μηδενική Covid».

Σε βίντεο που δημοσιεύονται στα social media, οι αρχές βγαίνουν στους δρόμους ντυμένοι με προστατευτική στολή και φωνάζουν ή χτυπούν όσους αντιδρούν.

Μάλιστα, δεκάδες κατοικίδια ζώα σκοτώθηκαν από αστυνομικούς, καθώς οι ιδιοκτήτες τους είχαν κορωνοϊό και υπήρχε περίπτωση να κόλλησαν και εκείνα. Οι εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα είναι ιδιαίτερα σκληρές.

Pets from people getting tested positive for covid are being collected to be killed in #Shanghai #China . #CCP is evil. pic.twitter.com/jc2P5K2f5W

Οι κάτοικοι της Σανγκάης έχουν στραφεί στο διαδίκτυο για εθελοντική ιατροφαρμακευτική βοήθεια καθώς οι αυστηροί περιορισμοί για την ανάσχεση της COVID-19, που έχει επιβάλει η πόλη, περιορίζουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας και πυροδοτούν την απόγνωση και την ανησυχία.

Ενώ η πόλη αυτή των 25 εκατομμυρίων κατοίκων έχει καταφύγει στην επιβολή lockdown και εκτεταμένων διαγνωστικών τεστ για την καταπολέμηση της νόσου που προκαλεί ο κορωνοϊός, εκείνοι που πάσχουν από άλλα νοσήματα αναρτούν εκκλήσεις για βοήθεια σε πλατφόρμες αμοιβαίας αρωγής και σε ομάδες συνομιλίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια γυναίκα λέει ότι αναζήτησε βοήθεια στο διαδίκτυο καθώς αυξήθηκε η ανησυχία της για τον κίνδυνο μόλυνσης της παράλυτης μητέρας της από έναν ουροκαθετήρα που χρησιμοποιεί περίπου ένα μήνα.

«Συνήθως η αντικατάσταση του καθετήρα χρειάζεται δέκα λεπτά, αλλά το γειτονικό νοσοκομείο στο οποίο πηγαίνουμε είναι τώρα σφραγισμένο», λέει η γυναίκα που θέλησε να αποκαλύψει μόνο το επίθετό της, Ζου.

We are all so very happy to be in a covid quarantine camp. Everything you see in #AmazingChina is real. #ZeroCovid #lockdown #Shanghai#Eastworld 🫣 pic.twitter.com/a0OEy2kPKT