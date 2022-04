Lockdown στη Σαγκάη: Ουρλιάζουν στα παράθυρα, ζητώντας τροφή - Δείτε βίντεο

Σε απόγνωση οι κάτοικοι στη Σαγκάη / AP Images

Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι στη Σαγκάη καθώς η πόλη συνεχίζει να βρίσκεται υπό καθεστώς αυστηρού lockdown. Οι πολίτες κάνουν λόγο για δυσκολίες και αποκλεισμό τους από την πρόσβαση σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα απαραίτητα αγαθά.

Παρά τα αυστηρά μέτρα που έχουν επιβληθεί, τα κρούσματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Την περασμένη Παρασκευή, καταγράφηκαν 20.398 νέες μολύνσεις, εκ των οποίων 824 ήταν συμπτωματικές.

Μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και αγαθά στη Σαγκάη / AP Images

Τα βίντεο με τους κατοίκους να φωνάζουν από απόγνωση στα διαμερίσματά τους, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και προκαλούν θλίψη. Η πόλη των 26 εκατομμυρίων κατοίκων «ουρλιάζει» για βοήθεια τη στιγμή που οι κάτοικοι στερούνται τα απαραίτητα.

What the?? This video taken yesterday in Shanghai, China, by the father of a close friend of mine. She verified its authenticity: People screaming out of their windows after a week of total lockdown, no leaving your apartment for any reason. pic.twitter.com/iHGOO8D8Cz