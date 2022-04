Ντερ Λάιεν από την Μπούτσα: Οι υπεύθυνοι της σφαγής θα λογοδοτήσουν 

Μήνυμα απόλυτης στήριξης από την ΕΕ μετέφερε στην Ουκρανία η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, με την επίσκεψή της στη Μπούτσα, όπου έγινε η σφαγή αμάχων από τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας.

Σακούλες με σωρούς από τη σφαγή αμάχων στη Μπούτσα (πηγή AP)

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαβεβαίωσε επίσης ότι οι υπεύθυνοι για τις φρικαλεότητες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.



Συγκεκριμένα, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν έγραψε στην ανάρτησή της στο twitter:

It was important to start my visit in Bucha.



Because in Bucha our humanity was shattered.



My message to Ukrainian people:



Those responsible for the atrocities will be brought to justice.



Your fight is our fight.



I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6