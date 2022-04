Ουκρανία: Το ανατριχιαστικό μήνυμα στον πύραυλο που χτύπησε τον σταθμό

Τριάντα εννέα άμαχοι τουλάχιστον σκοτώθηκαν από την πυραυλική επίθεση σε σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ. Περίπου 4.000 άνθρωποι βρίσκονταν στο σημείο. Οι Ρώσοι αρνούνται κάθε ευθύνη και μιλούν για «ουκρανική προβοκάτσια».

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν σήμερα, όταν δύο πύραυλοι έπληξαν σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, τον οποίο χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι για να απομακρύνθούν από την περιοχή εδώ και ημέρες.

#Kramatorsk #Ukraine evacuation continues. Russians deliberately kill civilians and destroy their homes. The want to cause fear and panic to take over empty lands. People are running away but World will not forget it. Will not forget it. pic.twitter.com/6u1M5SdpRB — Galina Aksakova (@GalinaAksakova) April 8, 2022

Μάλιστα, ένας από τους πυραύλους που έπεσε στο σημείο είχε γραμμένο πάνω του ένα ανατριχιαστικό μήνυμα: Έγραφε τη δράση «za ditei», η οποία σημαίνει «για τα παιδιά».

Ωστόσο το μήνυμα αυτό μπορεί να έχει δύο νοήματα: Μπορεί να σημαίνει ότι ο πύραυλος προορίζεται για να σκοτώσει παιδιά, αλλά μπορεί και να αποτελεί άλλη μία προπαγάνδα των Ρώσων: ότι ρίχνουν τους πυραύλους για να «απελευθερώσουν» τα παιδιά του Ντονέτσκ, τα οποία «δεινοπαθούν από τους νεοναζί Ουκρανούς».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μέτρησε τουλάχιστον 20 πτώματα, όταν τα μετέφεραν σε σάκους. Ο ίδιος, βρισκόμενος νωρίτερα στο σημείο αυτό, είδε εκατοντάδες ανθρώπους που ήλπιζαν να βρουν ένα τρένο για να εγκαταλείψουν την πόλη, υπό την απειλή μεγάλης ρωσικής επίθεσης.

On the fragment of the missile that hit the train station in #Kramatorsk, an inscription in #Russian, "For Children," is visible. pic.twitter.com/DAek1bvG6c — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2022

Ζελένσκι: Αν δεν υπάρξει τιμωρία των Ρώσων δε θα σταματήσουν ποτέ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε σήμερα το «κακό δίχως όριο» που έχει εξαπολύσει η Ρωσία, ύστερα από την επίθεση στο Κραματόρσκ.

«Χωρίς τη δύναμη και το κουράγιο να μας αντιμετωπίσουν στο πεδίο της μάχης, καταστρέφουν με κυνισμό τον άμαχο πληθυσμό. Είναι ένα κακό που δεν έχει όριο. Και εάν δεν υπάρξει τιμωρία, δε θα σταματήσει ποτέ», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, αποκηρύσσοντας τις «απάνθρωπες» μεθόδους των ρωσικών δυνάμεων.

Ένας άνθρωπος που σώθηκε από τον βομβαρδισμό στο «παρά πέντε» συγκλονίζει με τη μαρτυρία του στο BBC: «Οδηγούσαμε κοντά στον σταθμό πάνω από μία γέφυρα και είδαμε πάνω από χίλια άτομα. Είχε πολύ συνωστισμό, όπως κάθε μέρα». Ο ίδιος άνθρωπος λέει πως δύο λεπτά μετά άκουσε 5 με 10 πυραύλους να σκάνε σε εκείνο το σημείο, από το οποίο πέρασε.

«Ουκρανική προβοκάτσια», λένε οι Ρώσοι για την επίθεση

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ήταν υπεύθυνες για πυραυλικό χτύπημα σε σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σήμερα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

UPD: The Speaker of the Security service of Ukraine Artem Dyahterenko reported that as a result of the missile strike of the Kramatorsk railway station, 39 people died. Among them, there are 4 children. #Kramatorsk pic.twitter.com/DTe2YjvKMa — KyivPost (@KyivPost) April 8, 2022

Διοικητής της αυτοανακυρηχθείας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ ανέφερε ότι το σημερινό πυραυλικό χτύπημα στον σιδηροδρομικό σταθμό είναι ουκρανική «προβοκάτσια», όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι μόνο ο ουκρανικός στρατός διαθέτει αυτόν τον τύπο του πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε και πρόσθεσε ότι ήταν παρόμοιος με αυτόν που έπληξε το κέντρο της πόλης Ντονέτσκ στις 14 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 17 άνθρωποι, σύμφωνα με το RIA.

Περίπου 4.000 άνθρωποι -οι περισσότεροι ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά- βρίσκονταν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ όταν επλήγη σήμερα από ρωσικούς πυραύλους, δήλωσε ο δήμαρχος Ολεξάντρ Χονκαρένκο.

Πεσκόφ: «Η ειδική επιχείρηση μπορεί να τελειώσει στο προβλέψιμο μέλλον»

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως αυτό που αποκαλεί ρωσική «ειδική επιχείρηση» στην Ουκρανία μπορεί να τελειώσει στο «προβλέψιμο μέλλον» αφού επιτευχθούν οι σκοποί της και πως η εργασία γίνεται τόσο από τον ρωσικό στρατό όσο και από τους Ρώσους διαπραγματευτές για την ειρήνη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως η Μόσχα καταλαβαίνει πως ορισμένες χώρες που είχαν προσπαθήσει να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη θέση, υπέστησαν πίεση στη χθεσινή ψηφοφορία για την αναστολή της συμμετοχής της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανέστειλε τη συμμετοχή της Ρωσίας από το Συμβούλιο έπειτα από αναφορές για «σοβαρές και συστηματικές παραβάσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα η Μόσχα να ανακοινώσει ότι αποχωρεί από το σώμα.



