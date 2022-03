Πούτιν σε Μακρόν: «Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μαριούπολη μόνο αν παραδοθούν»

Ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star για τη Μαριούπολη

Μετά τις αισιόδοξες δηλώσεις για απομάκρυνση των ρωσικών στρατευμάτων από το Κίεβο, μετά τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, «ξαναχτυπά».

Σε επικοινωνία που είχε με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις που υπερασπίζονται τη Μαριούπολη, αυτό το στρατηγικής σημασίας λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα, που πολιορκείται εδώ και εβδομάδες από τον ρωσικό στρατό, θα πρέπει να παραδοθούν, ώστε να μπορέσει να φτάσει βοήθεια για τους αμάχους που βρίσκονται εκεί.

«Για να βρεθεί μια λύση για τη δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση σε αυτήν την πόλη, οι Ουκρανοί εθνικιστές μαχητές πρέπει να σταματήσουν την αντίσταση και να καταθέσουν τα όπλα», ανέφερε ο Πούτιν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο πρόεδροι.

Με βάση αυτήν την πηγή, την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Πούτιν ενημέρωσε τον Μακρόν για τα μέτρα που λαμβάνει ο ρωσικός στρατός, ώστε να παράσχει κατεπείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια και να εγγυηθεί την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών στην Ουκρανία.

Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν, επίσης, την κατάσταση στην Ουκρανία, τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες που διεξήχθησαν νωρίτερα σήμερα στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των αντιπροσωπειών τους αλλά και την απόφαση της Ρωσίας να απαιτήσει να πληρώνεται σε ρούβλια για το αέριο με το οποίο εφοδιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι επαφές μεταξύ του Πούτιν και του Μακρόν», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πόλη φάντασμα με τους καπνούς του πολέμου να τη στοιχειώνουν είναι πλέον η Μαριούπολη. Μια μέρα μετά την παραδοχή του δημάρχου ότι η πόλη έπεσε σε ρωσικά χέρια, δημοσιεύονται πλάνα από οδομαχίες. Οι άμαχοι ψάχνουν διαδρόμους σωτηρίας την ώρα που ο ηγέτες των Τσετσένων φαίνεται να πάτησε το πόδι του στην πόλη.

In the left-bank part of #Mariupol, fragments of the Ukrainian Tochka-U were found. Apparently, the Armed Forces of #Ukraine tried to stop the offensive of the armies of the #Russian Federation and the #DPR at any cost. pic.twitter.com/IKBcLHrraQ