Ουκρανία: Νεκρός ένας Αμερικανός δημοσιογράφος των New York Times στο Ιρπίν

Ένας Αμερικανός δημοσιογράφος σκοτώθηκε κι ένας άλλος τραυματίστηκε από σφαίρες σήμερα στο Ιρπίν, βορειοδυτικά του Κιέβου, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις μάχονται εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο συγκλίνουσες πηγές.

Οι δύο άνδρες επλήγησαν, ενώ κυκλοφορούσαν με αυτοκίνητο μαζί με έναν Ουκρανό πολίτη, που επίσης τραυματίστηκε, είπε στο AFP ο Ντανίλο Σαποβάλοφ, ένας γιατρός που συνδράμει τις ουκρανικές δυνάμεις και ο οποίος ανέλαβε τη φροντίδα των θυμάτων.

Δημοσιογράφος του AFP είδε τη σορό του δημοσιογράφου που σκοτώθηκε.

⚡️ A New York Times correspondent was shot dead in Irpin. Another journalist was wounded.

The occupiers cynically kill even international media journalists who are trying to show the truth about the atrocities of Russian troops in Ukraine. pic.twitter.com/IaEpL9loT6