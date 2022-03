Ουκρανία: Ρωσικά αεροσκάφη βομβάρδισαν μοναστήρι με 520 γυναικόπαιδα

Σύμφωνα με τους Ουκρανούς ρωσικά αεροσκάφη βομβάρδισαν μοναστήρι στην περιοχή του Ντονέτσκ. Η ρωσική πλευρά κάνει λόγο για απελευθέρωση ομήρων. (Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star 13/3/22)

Ρωσικά αεροσκάφη βομβάρδισαν ένα ορθόδοξο μοναστήρι στην ανατολική Ουκρανία, τη Λαύρα του Σβιατογίρσκ, στην περιοχή του Ντονέτσκ, όπως μεταδίδει το Ukrinform επικαλούμενο ανάρτηση της ουκρανικής συνοριοφυλακής στο Telegram.

«Οι εισβολείς έπληξαν τη Λαύρα του Σβιατογίρσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ», αναφέρει η συγκεκριμένη ανάρτηση.

Russia bombed the Sviatohirsk Lavra, one of 3 major monasteries in Ukraine. A shell that detonated in the yard damaged quarters where monks and IDPs from occupied Donbas lived.



The first written mentions of the Lavra date 1526



📷Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate) pic.twitter.com/bX9lQE1ZLo