Ουκρανία: Ηχούν οι σειρήνες στην Οδησσό - Ισοπεδώθηκε το Μικολάεφ

Τα ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν χθες βράδυ με πυραύλους το Μικολάεφ προκαλώντας ζημίες σε υποδομές ακόμα και σε ένα κέντρο βοήθειας καρκινοπαθών. Οι χθεσινοβραδινοί βομβαρδισμοί έπληξαν την περιοχή που αποτελεί «κλειδί» για τον ουκρανικό Νότο.

Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι χτυπήθηκαν κατοικημένες περιοχές και υποδομές. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει αυτόν τον άνδρα να γλιτώνει σαν από θαύμα από τον πύραυλο.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 March 2022



