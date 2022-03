Ουκρανία: Νεκροί επτά άμαχοι από πυροβολισμούς σε κομβόι στο Κίεβο 

Η υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι πυροβόλησε εναντίον ενός κομβόι αμάχων κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσής τους από το χωριό Περεμόχα στην περιφέρεια του Κιέβου, προκαλώντας τον θάνατο επτά ανθρώπων.

«Μετά την επίθεση, οι κατακτητές ανάγκασαν όσους είχαν απομείνει από το κομβόι να γυρίσουν πίσω στο χωριό Περεμόχα και δεν τους αφήνουν να φύγουν από εκεί», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία πληροφοριών.

Οι Ρώσοι στρατιώτες πυροβόλησαν την Παρασκευή εναντίον αμάχων που ακολουθούσαν έναν διάδρομο διαφυγής ώστε να απομακρυνθούν από περιοχή κοντά στο Κίεβο, σκοτώνοντας επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, αναφέρουν οι ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών με μήνυμα που ανάρτησαν στο Facebook.

«Οι Ρώσοι πυροβόλησαν εναντίον ενός κομβόι γυναικών και παιδιών στην περιφέρεια του Κιέβου, που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από την περιοχή μέσω ενός διαδρόμου εγκεκριμένου εκ των προτέρων. Ο απολογισμός αυτής της βάναυσης ενέργειας είναι 7 νεκροί. Ένας μεταξύ αυτών είναι ένα παιδί», σύμφωνα με την πηγή αυτή.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 March 2022



