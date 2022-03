Ο Πούτιν «δεν έχει προθυμία» να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η εκτίμηση του διεθνολόγου Τάσου Χατζηβασιλείου για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star (12/3/22)

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επέδειξε προθυμία για τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας σήμερα με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, είπε ένας αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, Μακρόν και Σολτς επανέλαβαν την έκκλησή τους για την άμεση εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανίας ως προϋπόθεση για την πλήρη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.

Επιπλέον, οι κατηγορίες του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με «κατάφωρες παραβιάσεις» του ανθρωπιστικού δικαίου από τις ουκρανικές δυνάμεις είναι «ψέματα», αντέδρασε το Ελιζέ, έπειτα από μια τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα μεταξύ του Ρώσου προέδρου με τους Μακρόν και Σολτς.

Κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας, διάρκειας μιάμισης ώρας, ο Γάλλος πρόεδρος και ο Γερμανός καγκελάριος κάλεσαν επίσης τη Ρωσία να «άρει την πολιορκία» της Μαριούπολης, όπου η κατάσταση είναι «ανθρωπίνως αβάστακτη», επισήμανε η γαλλική προεδρία.

O Πούτιν έκανε λόγο, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τους δύο ηγέτες, για «εξωδικαστικές δολοφονίες αντιφρονούντων», για «απαγωγές αμάχων» και τη «χρήση τους ως ανθρώπινες ασπίδες», όπως και για την «ανάπτυξη βαρέων όπλων σε κατοικημένες περιοχές, κοντά σε νοσοκομεία, σχολεία και παιδικούς σταθμούς», επισημαίνεται σε μια ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Κατηγόρησε, επίσης, τα ουκρανικά «εθνικιστικά τάγματα» ότι «διαταράσσουν συστηματικά τις επιχειρήσεις διάσωσης και εκφοβίζουν τους αμάχους που προσπαθούν να εκκενώσουν» τις εμπόλεμες ζώνες.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρότρυνε τον Μακρόν και τον Σολτς να ασκήσουν επιρροή στις αρχές του Κιέβου για να τερματίσουν αυτές τις εγκληματικές ενέργειες», συμπλήρωσε η ρωσική προεδρία.

Επιπλέον, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενημέρωσε τους Μακρόν και Σολτς σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ενώ οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή, ανέφερε το Κρεμλίνο.

My hometown Volnovakha has ceased to exist as a human settlement.

Russia has completely destroyed a rapidly developing, 100% Russian-speaking city of Donbas.

1881-2022.

Rest In Peace, my sweet old hometown. pic.twitter.com/8H7jjg2xvQ