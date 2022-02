Ουκρανία: Καίγεται το Κίεβο - Έτοιμοι να συζητήσουν εκεχειρία οι Ουκρανοί

Μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του Star Σπύρος Λάμπρου από τη Μαριούπολη - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Μαίνεται για δεύτερο εικοσιτετράωρο ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τα ρωσικά στρατεύματα πολιορκούν το Κίεβο, ενώ και η Μαριούπολη δέχεται τα πυρά των Ρώσων. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ουκρανική πλευρά είναι έτοιμη να συζητήσει το ενδεχόμενο εκεχειρίας.

Ο εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε νωρίτερα ότι η ουκρανική ηγεσία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις συζητήσεις για μία εκεχειρία με τη Ρωσία. Σημειώνεται ότι την Πέμπτη το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε εκδηλώσει την πρόθεσή του να ξεκινήσει συζητήσεις με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, εξετάζοντας τους όρους που έχει θέσει ο τελευταίος, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ευδοκίμησε.



Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Κιέβου, της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι πέντε εκρήξεις ακούστηκαν με μικρή χρονική διαφορά, τριών έως πέντε λεπτών, κοντά σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο βόρειο τμήμα της πόλης.

LIVE FEED: Air raid sirens sounding again in Kyiv as fresh Russian bombardment reported.https://t.co/jI2FVJ3cdw — Conflict News (@Conflicts) February 25, 2022

«Οι υπηρεσίες εκτάκτων περιστατικών βρίσκονται καθ’ οδόν. Θα μάθουμε τις λεπτομέρειες», είπε και πρόσθεσε πως γέφυρες στην πόλη βρίσκονται υπό προστασία και ειδικό έλεγχο, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα πλησιάζουν, ενώ σημεία ελέγχου έχουν εγκατασταθεί κοντά σε στρατηγικής σημασίας στόχους.

Η κατάσταση τώρα, χωρίς υπερβολή, είναι απειλητική για το Κίεβο. Η νύχτα, τα ξημερώματα, θα είναι πολύ δύσκολα.

Air raid sirens could be heard in Kyiv tonight as the city comes under attack. #ukraine pic.twitter.com/Y1MfdMWHlX — Marcus Yam 文火 (@yamphoto) February 25, 2022

Ουκρανία: Πυροβολισμοί και εκρήξεις και στη Μαριούπολη

Εικόνες πολέμου και στη Μαριούπολη, όπου κατοικούν δεκάδες Έλληνες. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Star στην περιοχή, Σπύρο Λάμπρου, πριν λίγο ακούστηκαν πυροβολισμοί και εκρήξεις κοντά στο προξενείο της πόλης.

Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις υπέστησαν απώλειες και σταμάτησαν κοντά στην πόλη Κονοτόπ,

Οι Ρώσοι στρατιώτες σταμάτησαν κοντά στην πόλη Κονοτόπ, στη βορειοανατολική Ουκρανία, αφού υπέστησαν σοβαρές απώλειες στη μάχη, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό ξηράς.

«Έχουν πρόβλημα με τα καύσιμα και τον ανεφοδιασμό», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, αναφέρθηκαν λεηλασίες σε καταστήματα της περιοχής από τους Ρώσους στρατιώτες.

Στα περίχωρα της πόλης υπάρχουν περίπου 40 καμένα ρωσικά οπλικά συστήματα.

Η πρέσβειρα της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον, Οξάνα Μαρκάροβα, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να προχωρήσουν εντός του ουκρανικού εδάφους όσο σχεδίαζαν και η πρωτεύουσα, το Κίεβο, παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Η Ρωσία κατέλαβε ωστόσο τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ και οι Ουκρανοί «ανησυχούν πολύ για την κατάσταση εκεί», όπου οι Ρώσοι πήραν ομήρους 92 εργαζόμενους, σύμφωνα πάντα με την Μαρκάροβα. «Η ευθύνη πλέον για τον σταθμό παραγωγής ενέργειας του Τσερνόμπιλ ανήκει στις ρωσικές δυνάμεις και τον ρωσικό στρατό», τόνισε.



