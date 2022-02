Αφγανιστάν: Θρήνος για τον 5χρονο Χαϊντάν - Ανασύρθηκε νεκρός από το πηγάδι

Ρεπορτάζ του Star για τον θάνατο του πεντάχρονου Ραγιάν που έπεσε σε πηγάδι (6/2)

Νεκρό ανασύρθηκε το πεντάχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε πηγάδι στο Αφγανιστάν. Η τραγική είδηση έρχεται σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον παρόμοιο θάνατο του συνομήλικού του Ραγιάν.

Οι διασώστες προσπαθούσαν από την Τρίτη να φτάσουν τον πεντάχρονο Χαϊντάρ που εγκλωβίστηκε στο πηγάδι, σε ένα απομακρυσμένο χωριό του νότιου Αφγανιστάν. Αξιωματούχοι των Ταλιμπάν δήλωσαν ότι το αγόρι γλίστρησε στο κάτω μέρος του φρέατος μήκους 25 μέτρων (80 πόδια), αλλά τραβήχτηκε σε περίπου 10 μέτρα προτού κολλήσει.

Defense Minister Mullah Mohammad Yaqub and Anas Haqqani visit Zabul province,

In #Zabul, a five-year-old boy was briefed on the incident of falling into a deep well.The baby was pulled alive from a deep well after 40 hours of hard work. pic.twitter.com/AoAuYt1aE8 — Islamic Emirate Of Afghanistan (@TalibanSoldiers) February 18, 2022

#UPDATE A five-year-old boy trapped for three days down a remote Afghan village well has died, Taliban officials say.



Haidar slipped Tuesday into the well being dug in Shokak, a village in Zabul province. Rescuers worked non-stop to reach the boy, but he died Friday morning pic.twitter.com/nZe9kbq0jB — AFP News Agency (@AFP) February 18, 2022

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ώρες πριν ανασυρθεί νεκρό, το αγόρι φαινόταν σφηνωμένο, αλλά κουνούσε τα χέρια και το πάνω μέρος του σώματός του.

«Είσαι καλά γιε μου; Μίλα μαζί μου και μην κλαις, δουλεύουμε για να σε βγάλουμε», φώναζε ο πατέρας του πεντάχρονου, με το αγοράκι να του απαντά ότι είναι καλά: «Εντάξει, θα συνεχίσω να μιλάω», ακούγεται ο Χαϊντάν να λέει στον πατέρα του.

Serious efforts are underway to rescue a child who fell into a deep well in #Zabul.

Authorities say rescue efforts are underway, the baby is in good health, and oxygen and food have been reduced. #SaveHaidari

🎥:@rtapashto pic.twitter.com/tZ85HFAMPP — Islamic Emirate Of Afghanistan (@TalibanSoldiers) February 17, 2022

Γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης του Χαϊντάν

Οι Αρχές επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή να απεγκλωβίσουν με κάθε δυνατό τρόπο το αγόρι.

Μηχανικοί με μπουλντόζες έσκαψαν μια ανοιχτή σχισμή από γωνία στην επιφάνεια για να προσπαθήσουν να φτάσουν στο σημείο, όπου είχε παγιδευτεί ο Χαϊντάρ.

Όσες ημέρες έμεινε εγκλωβισμένος, οι διασώστες του περνούσαν φαγητό και νερό μέσω ενός κουβά, που ήταν συνδεδεμένος σε ένα σχοινί.



