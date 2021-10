Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν με Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Σε ανάρτησή της στο twitter, η κ. Φον Ντερ Λάιεν τόνισε την «κοινή δέσμευση» της ΕΕ και των ΗΠΑ να «προχωρήσουν μαζί σε όλα τα ζητήματα».

Good phonecall with @POTUS Biden this evening.



🇪🇺🇺🇸 are close friends & allies. We emphasised our joint commitment to move forward together on all common issues.



We took stock of developments on the Pandemic, Climate, TTC, Defence, Western Balkans & key geopolitical issues.