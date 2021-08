Λονδίνο: Αντιεμβολιαστές εισέβαλαν σε κεντρικά γραφεία ΜΜΕ

Έφοδο σε κτίριο που στεγάζει ειδησεογραφικά κανάλια έκαναν αντιεμβολιαστές - AP Video

Δεκάδες αντιεμβολιαστές διαδηλωτές εισέβαλαν σήμερα δια της βίας σε κτίριο του Λονδίνου που στεγάζει πολλά βρετανικά ειδησεογραφικά κανάλια.

Καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία στη βρετανική πρωτεύουσα, κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να περάσουν από την ασφάλεια στο κτίριο της εταιρείας παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων ITN όπου γυρίζονται τα ειδησεογραφικά προγράμματα των καναλιών ITV, Channel 4 και Channel 5. Συγκεντρώθηκαν στη ρεσεψιόν και, σύμφωνα με το ITV, τα έβαλαν με έναν παρουσιαστή.

JUST IN - Anti-vaccine passport protesters storm ITV News office in Londonpic.twitter.com/2Ha80iAC8S