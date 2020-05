Συντριβή αεροσκάφους στο Πακιστάν: Τουλάχιστον δύο οι επιζώντες - 41 νεκροί

Τουλάχιστον δύο επιβάτες του Airbus που συνετρίβη σήμερα σε κατοικημένη περιοχή στο Καράτσι σώθηκαν, ωστόσο οι αρχές φοβούνται ότι οι περισσότεροι έχουν σκοτωθεί, ενώ άγνωστο παραμένει ακόμη αν υπάρχουν θύματα –και πόσα είναι αυτά– μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στα σπίτια τους και στον δρόμο. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 41 ανθρώπων, από τους 99 που επέβαιναν στο αεροσκάφος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιβαίνοντες είναι ένας τραπεζίτης ονόματι Ζαφάρ Μαχμούντ, ενώ όπως μεταδίδει η Daily Mail, εκτός από τον τραπεζίτη άλλα δύο άτομα φέρεται να έχουν ανασυρθεί ζωντανά μέσα από τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Ενας κυβερνητικός αξιωματούχος του Πακιστάν, εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ανέφερε ότι ως εκ θαύματος ανασύρθηκαν ζωντανοί επιβεβαιωμένα δύο άτομα: Ο CEO της τράπεζας και ένα ακόμη άτομο, ονόματι Mohd Zubair.



The PK 303 from Lahore to Karachi has crashed just before landing the officials confirm. The Airbus A320 went down onto the residential quarters, houses also damaged. pic.twitter.com/I3gu3kIL9W