Τραμπ: Ανάρτησε το σχέδιό του για τη Μέση Ανατολή στο twitter

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε στο Twitter έναν χάρτη που σκιαγραφεί το προτεινόμενό του σχέδιο για την Μέση Ανατολή.

Ο χάρτης εμφανίζει εδάφη υπό παλαιστινιακό έλεγχο σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Όχθης, που θα είναι όμως πλήρως περικυκλωμένα από το Ισραήλ, με οδικές προσβάσεις στην Ιορδανία.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL