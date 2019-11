Άγριο γιουχάισμα σε Τραμπ στη Νέα Υόρκη

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα αποδοκιμάστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε γήπεδο.

Μετά τον αγώνα μπέιζμπολ, πριν από περίπου μία εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποδοκιμάστηκε και στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τους γιους του Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορ και δυο Ρεπουμπλικάνους βουλευτές που τον στηρίζουν, βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει αγώνες του πρωταθλήματος πάλης.

Η πλειοψηφία των θεατών τον αποδοκίμασε, ενώ υπήρξαν και κάποιοι που τον αποθέωσαν.

Honestly surprised to see Trump booed at Ultimate Fighting Championship. This should be his crowd. pic.twitter.com/r1O1Vs20SR