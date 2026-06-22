Νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά βρέθηκε ο αδελφός του γνωστού δημοσιογράφου Νίκου Νικολετάκη.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στα social media ο δημοσιογραφός, ο αδελφός του, γνωστός οδοντίατρος στα Χανιά, είχε πάει για μπάνιο αργά στην παραλία της Νέας Χώρας το Σάββατο. Το Λιμενικό τον εντόπισε νεκρό μέσα στη θάλασσα.

Οι συνθήκες θανάτου του δεν έχουν διευκρινιστεί.

Ο δημοσιογράφος του Αντ1 με μια ανάρτησή του στο Facebook επιβεβαίωσε τον θάνατο του αδελφού του, Μανώλη, και τον αποχαιρέτησε με λόγια αγάπης.

«Έχασα τον αδελφό μου χθες, με τραγικό τρόπο. Με ειδοποίησε το λιμενικό ότι τον βρήκαν νεκρό στη θάλασσα κοντά στην παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά. Είχε πάει για μπάνιο αργά γιατί η θάλασσα τον ηρεμούσε. Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Στο οδοντιατρείο του στα Χανιά φρόντιζε αθόρυβα και δωρεάν τα χαμόγελα των απόρων, διδάσκοντάς μας τι σημαίνει αληθινή ανθρωπιά. Αιωνία η μνήμη σου Μανώλη μου…», έγραψε.

