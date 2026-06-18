Σε κρίσιμη κατάσταση 4 μηνών βρέφος μετά από τροχαίο στο Κρανίδι

Υποβλήθηκε σε χειρουργείο

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βρέφος 4 μηνών σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο στο Κρανίδι.
  • Το παιδί μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο και διασωληνώθηκε.
  • Υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
  • Αναμένεται μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις 4 μηνών μετά από τροχαίο

Το συμβάν σημειώθηκε στο Κρανίδι κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με το παιδί να τραυματίζεται σοβαρά και να μεταφέρεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μπήκε άμεσα στο χειρουργείο για επέμβαση.  

Στη συνέχεια, αναμένεται να μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). 

 

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