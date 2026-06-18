Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις 4 μηνών μετά από τροχαίο.
Το συμβάν σημειώθηκε στο Κρανίδι κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με το παιδί να τραυματίζεται σοβαρά και να μεταφέρεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μπήκε άμεσα στο χειρουργείο για επέμβαση.
Στη συνέχεια, αναμένεται να μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.