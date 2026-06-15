«Έφυγε» από τη ζωή ο μικρός Γιαννάκης που πάλευε με τον καρκίνο

Έγινε σύμβολο δύναμης μέσα από τη μακρόχρονη μάχη του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο μικρός Γιαννάκης, σύμβολο δύναμης, απεβίωσε μετά από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο.
  • Η μητέρα του ανακοίνωσε τον θάνατό του μέσω συγκινητικής ανάρτησης στο διαδίκτυο.
  • Ο Γιάννης διαγνώστηκε με οστεοσάρκωμα το 2021 και υπήρξε υποψήφιος για πολλές θεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις.
  • Η οικογένειά του, με την αδελφή του Σοφία, τον στήριξε σε όλη τη διάρκεια της ασθένειας.
  • Προτού φύγει, κράτησε στην αγκαλιά του το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ του Ολυμπιακού, δείχνοντας την αισιοδοξία του.

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του μικρού Γιαννάκη, ενός παιδιού που έγινε σύμβολο δύναμης μέσα από τη μακρόχρονη μάχη που έδωσε απέναντι στον καρκίνο.

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Η δυσάρεστη εξέλιξη γνωστοποιήθηκε μέσα από μια σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του στο διαδίκτυο, η οποία αποχαιρέτησε τον γιο της περιγράφοντας τον δύσκολο αγώνα που έδωσε μέχρι το τέλος.

«Ο Γιάννης μας έφυγε. Ένας άγγελος, ένα παιδί που πάλεψε με νύχια και με δόντια για να κρατηθεί στη ζωή. Έδωσε τα πάντα για τη ζωή. Ήθελε πολύ να ζήσει, το κάθε λεπτό, και αυτό είναι το νόημα. Έφυγε χορτάτος, ήρεμος και χαμογελαστός, χωρίς πια να πονάει. Θα τον θυμάμαι πάντα, και πάντα θα τον κουβαλάω μέσα μου, γιατί είναι ο πιο δυνατός άνθρωπος που έχω γνωρίσει», έγραψε.

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Τον Γιάννη τον είχε φιλοξενήσει η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» για πρώτη φορά το 2021.

O μικρός Γιαννάκης έφυγε από τη ζωή μετά από μεκρόχρονη μάχη με τον καρκίνο

O μικρός Γιαννάκης έφυγε από τη ζωή μετά από μεκρόχρονη μάχη με τον καρκίνο

Τότε είχε διαγνωστεί με οστεοσάρκωμα, μια επιθετική μορφή καρκίνου των οστών, και από τότε υποβλήθηκε σε πολλαπλές θεραπείες, χειρουργικές επεμβάσεις και χημειοθεραπείες, ενώ στη διάρκεια της ασθένειας χρειάστηκε ακόμα και ακρωτηριασμός του δεξιού του ποδιού.

Από πολύ μικρός ο Γιάννης ήταν γεμάτος δύναμη και αισιοδοξία. Πάντα στο πλευρό του, φύλακες άγγελοί του, οι γονείς του, αλλά και η μικρή του αδελφή Σοφία, που δεν έφυγε στιγμή από κοντά του.

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Δύο χρόνια αργότερα είχε βρεθεί ξανά στο πλατό της εκπομπής μαζί με τη μητέρα του, Νικόλ, και χρειαζόταν την αγκαλιά του κόσμου για να μπορέσει να κάνει το ταξίδι της ελπίδας στην Αμερική.

Ο μικρός Γιαννάκης είχε διαγνωστεί το 2021 με οστεοσάρκωμα

Ο μικρός Γιαννάκης είχε διαγνωστεί το 2021 με οστεοσάρκωμα

Μάλιστα, όταν ακρωτηρίασαν το πόδι του Γιάννη, οι γονείς του τού γνώρισαν τον Νίκο Παπαγγελή, τον παραολυμπιονίκη μας στην ποδηλασία που έγινε το πρότυπο του Γιάννη.

Το ταξίδι στην Αμερική έγινε, αλλά η υγεία του Γιάννη κλονίστηκε και για τρίτη φορά. Η μητέρα του μέσα από το διαδίκτυο ενημέρωνε τον κόσμο για την πορεία της υγείας του, αλλά και για τη δύσκολη καθημερινότητα.

O μικρός Γιαννάκης πρόλαβε να σηκώσει το ευρωπαϊκό κύπελλο που κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ

O μικρός Γιαννάκης πρόλαβε να σηκώσει το ευρωπαϊκό κύπελλο που κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ

Πριν από λίγες ημέρες κατάφερε και κράτησε στην αγκαλιά του το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που κέρδισε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ενώ μέσα από τα βίντεό του βλέπαμε όλοι ένα παιδί που έκανε όνειρα για το μέλλον, ένα μεγάλο μαχητή που δε θα ξεχάσουμε ποτέ.

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