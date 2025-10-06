Καιρός: Ξεκινά η κακοκαιρία Barbara - Φέρνει καταιγίδες και κρύο

Έφτασε η κακοκαιρία Barbara που θα πλήξει σχεδόν όλη τη χώρα το επόμενο 48ωρο, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η κακοκαιρία που έρχεται από τη Γένοβα, θα προσεγγίσει αρχικά τα βορειοδυτικά της χώρας. Το ψυχρό μέτωπο θα διασχίσει την Ελλάδα έως το μεσημέρι της Τρίτης και θα επηρεάσει και την Αττική με έντονες βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά ο καιρός παρουσίασε επιδείνωση το απόγευμα της Κυριακής από τα βορειοδυτικά, με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν σήμερα, Δευτέρα, σχεδόν όλη τη χώρα.

«Το βαρομετρικό χαμηλό που οι Ιταλοί το ονόμασαν #Barbara δε θα μας επηρεάσει με τον ίδιο τρόπο όπως την Ιταλία, καθώς τα προβλεπόμενα ύψη βροχής δεν θα είναι πολύ υψηλά», αναφέρει σε ανάρτησή του.

Τσατραφύλλιας: Από τον κόλπο της Γένοβας έρχεται η BARBARA

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας από την πλευρά του προειδοποιεί για χαμηλό βαρομετρικό με την κωδική ονομασία Barbara, που θα φτάσει στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας για 48 ώρες, με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, «πρόκειται για μία κλασσική για την εποχή μεταβολή του καιρο,ύ η οποία θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά και είναι περισσότερο ευεργετική παρά επικίνδυνη».

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, οι περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή είναι:

Τη Δευτέρα: Δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, η Μακεδονία, η Θρακή και τα νησιά του βορείου Αιγαίου .

. Την Τρίτη: Θράκη, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου, βόρειες κυκλαδες και Δωδεκάνησα.

Προβλέπει ακόμη ότι η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι την Τετάρτη μέχρι 8 βαθμούς.

Το μεσημέρι θα βρεθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Το κρύο θα είναι αισθητό νωρίς το πρωί και το βράδυ ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα όπου θα έχουμε μονοψήφιες τιμές.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι βοριάδες στο Ιόνιο και οι δυτικοί άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες.

Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν όπου πιθανώς στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 με τάση ενίσχυσης στα 7 μποφόρ στα βόρεια πελάγη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες και μέχρι αργά τη νύχτα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα ενώ τη δυτική και κεντρική Μακεδονία από το βράδυ βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 στρεφόμενοι βαθμιαία και από τα δυτικά σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι κατά τόπους έντονα μέχρι το απόγευμα από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα εξασθενήσουν. Άνεμοι: Αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο 5 με 6 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6, στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 στρεφόμενοι βαθμιαία και από τα βόρεια σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια, μέχρι αργά τη νύχτα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός της Τρίτης (7/10)

Σε όλη τη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα τις πρωινές ώρες στη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο πιθανώς έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 22 και τοπικά στα νότια τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Τετάρτης (8/10)

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός της Πέμπτης (9/10)

Σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός της Παρασκευής (10/10)

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά.

Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα μεταβλητοί έως 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.