Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παιανία - Εστάλη μήνυμα του 112

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

26.08.25 , 16:20 Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παιανία - Εστάλη μήνυμα του 112
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi (αρχείου)
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 26/8 στην Παιανία, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η εστία εντοπίστηκε κοντά στον Προαστιακό στην Κάντζα στον παράδρομο της Αττικής Οδού στην οδό Αγίας Μαρίνας.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Φωτιά στην Παιανία: Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα 

Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως. 

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, γύρω στις 17:00, η φωτιά οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. 

