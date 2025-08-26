Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παιανία - Εστάλη μήνυμα του 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 26/8 στην Παιανία, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η εστία εντοπίστηκε κοντά στον Προαστιακό στην Κάντζα στον παράδρομο της Αττικής Οδού στην οδό Αγίας Μαρίνας.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

⚠️ Ενεργοποίηση 112



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



