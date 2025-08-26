Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παιανία - Εστάλη μήνυμα του 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 26/8 στην Παιανία, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η εστία εντοπίστηκε κοντά στον Προαστιακό στην Κάντζα στον παράδρομο της Αττικής Οδού στην οδό Αγίας Μαρίνας.
Φωτιά στην Παιανία τώρα pic.twitter.com/Vwj7QYAUkx— julia PD 🍉🌲 (@arisbilly2) August 26, 2025
Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Φωτιά στην Παιανία: Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 26, 2025
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιοπαναγιά #Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, γύρω στις 17:00, η φωτιά οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.