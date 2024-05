Το «Riviera Shopping for a Good Cause», στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» διοργανώνει το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό γεγονός, το «Riviera Shopping for a Good Cause», σε έναν από τους πιο μαγευτικούς χώρους της Αθηναϊκής Ριβιέρας, στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, στη Βουλιαγμένη.

Από τις 12:00 ως τις 21:00, με την πιο καλοκαιρινή διάθεση, και με 60 κορυφαίες εταιρείες στο πλευρό μας, το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» πραγματοποιεί το πιο χαρούμενο shopping event της πόλης, όπου με θέα την θάλασσα, θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τις καλοκαιρινές αγορές σας, προσφέροντας παράλληλα την αγάπη και τη στήριξή σας στα παιδιά!

Μαγιώ, καφτάνια, σανδάλια, τσάντες, ρούχα, είδη διακόσμησης σπιτιού, καλλυντικά, παιδικά, κοσμήματα κι αξεσουάρ γνωστών και αγαπημένων brands και πολλά ακόμα υπέροχα καλοκαιρινά είδη θα βρείτε στο ξεχωριστό shopping event που θα πραγματοποιηθεί σε δύο επίπεδα, στους χώρους του κτιρίου Ναυσικά, στον 5ο και 6ο όροφο, καθώς και στον εξωτερικό χώρο του “Nafsika Plateia”.

Όλα τα μοναδικά custom made καλοκαιρινά προϊόντα, που με πολύ έμπνευση και κέφι επέλεξε η ομάδα του eshop της ΕΛΠΙΔΑΣ, με την αγορά των οποίων στηρίζετε το έργο του Σωματείου, θα είναι διαθέσιμα, ενώ στο περίπτερο του Σωματείου θα βρείτε μοναδικές δημιουργίες των εταιρειών Havaianas και MCM που για πρώτη φορά συνεργάζονται με το Σωματείο μας.

Παράλληλα, παρόντα θα είναι 54 αγαπημένα brands, και συγκεκριμένα: ΑLL ABOUT EVE, ALOS EYEWEAR CABINET, ANGELINA, ANTONIA KARRA, AtoJ, BIG LITTLE ONES, BLEECKER & LOVE, DR VILLY SKINCARE, EYE-Q OPTICAL STORES, ELEGANCE, FINELY FRAMED CREATIONS, FRENCHIE, FRESH LINE, GIORGIA P, HAPPY-NES GR, HEALTHION, IBO MARACA, ÎLE DES RÊVES, KAFTANI CLOTHES, KESSARIS, KIOHNE, KOKU CONCEPT, LALAOUNIS, LOVE FOR WAVES, LOVE IT, MARCH THE BRAND, MARIANNA LEMOS, MARIE RAXEVSKY, MARIETTA CHROUSALA, MRS ZEBRA, MYKOCOS, NAKAS CONCEPT, OCEAN HERO, PAJA TOQUILLA, PARK HOUSE, REMEDI, REVE DE LA MAISON, ROSINA PERFUMERY, SECRET GARDEN, SERKOS, SISSY FEIDA INTERIORS, STORYBOOK, SUPERB SUBURB, THE MAMACITA STORE, THE MOJO WORLD, THERINOS, TIKI TIKI, TINY, TWO MONKEYS, VALIA GABRIEL, VENETIA VILDIRIDIS, VST, ZINA G, MARIA ZOUPOU. Και οι 54 εταιρείες θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ».

Παράλληλα με τις αγορές σας, σας περιμένουν πολλές γλυκιές υπέροχες εκπλήξεις από τις εταιρείες: 3 Ε που θα προσφέρει δωρεάν χυμούς για τους μικρούς μας φίλους, τα ζαχαροπλαστεία Fresh και ARMENONVILLE που θα προσφέρουν γλυκίσματα, τα CHILLBOX με δωρεάν παγωτό για μικρούς και μεγάλους, η εταιρεία PLATIS με κεράσματα για τους μικρούς μας φίλους και τα καταστήματα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής ΕΞΗ που θα προσφέρουν όλα τα έσοδα της ημέρας στο Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ! Μαζί μας θα είναι και φέτος οι BARTENDERS με αρωματικό καφέ, δροσιστικά ροφήματα, αναψυκτικά και ποτά, προσφέροντας μέρος από τα έσοδα της ημέρας στο Σωματείο μας.

Στο πλευρό μας θα είναι και ο ραδιοφωνικός σταθμός Δρόμος 89.8 με τον Πέτρο Πολυχρονίδη ο οποίος θα κάνει ζωντανά την εκπομπή του από τον χώρο της εκδήλωσης, από τις 14.00 έως τις 18.00, έχοντας οργανώσει πολλές εκπλήξεις!

Στον χώρο θα υπάρχει παιδική απασχόληση από την εταιρεία COWABUNGA - Moutzoures τις ώρες 12:00-19:00 με πρωτότυπες δραστηριότητες όπως: Face painting, Arts & Crafts (photo booth activity, ζωγραφική, κατασκευή μπρελόκ & κατασκευή ονειροπαγίδας) και πολλές ακόμα φανταστικές δράσεις για τους μικρούς επισκέπτες του Riviera Shopping for a Good Cause!

Σας περιμένουμε όλους κοντά μας για να στείλουμε το πιο δυνατό μήνυμα αγάπης στηρίζοντας τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους!

Four Seasons Astir Palas Hotel Athens

Διεύθυνση

Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη - Παραλία Αστέρα, 16671, ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο