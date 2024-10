Δημητσάνα: Σαββατοκύριακο στο πιο δημοφιλές χωριό της ορεινής Αρκαδίας

«Μαγεύουν» οι εικόνες από ψηλά της Δημητσάνας, του διατηρητέου πετρόχτιστου οικισμού της ορεινής Αρκαδίας / βίντεο ΣΚΑΪ

Θέλετε να κάνετε μία διήμερη απόδραση και να εκμεταλευτείτε τον καλό καιρό με τις αλκυονίδες μέρες που προσφέρει ο Ιανουάριος και ψάχνετε έναν κοντινό προορισμό, στον οποίο θα απολαύσετε τη φύση, τις τοπικές γεύσεις, τη ζεστή φιλοξενία και διαμονή και θα δείτε υπέροχα αξιοθεάτα; Εμείς σας προτείνουμε ένα από τα πιο δημοφιλή παραδοσιακά χωριά της ορεινής Αρκαδίας, ιδανική πρόταση για διακοπές τον χειμώνα, τη Δημητσάνα.

Η Δημητσάνα, η οποία έχει χτιστεί σε υψόμετρο 946 μέτρων, σε μία λοφοράχη στις πλαγιές του Μαινάλου, προσφέρει εκπληκτική θέα που φτάνει ως τον Ταΰγετο, ενώ ο ποταμός Λούσιος, ο οποίος βρίσκεται κυριολεκτικά στα πόδια του πανέμορφου αυτού χωριού, ολοκληρώνει μαγικά το σκηνικό.

Βόλτες, πεζοπορίες, αξιοθέατα, υπέροχο φαγητό, είναι κάποια από τα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος όταν επισκεφτεί για ένα Σαββατοκύριακο το στολίδι της Αρκαδίας.

Τι θα δείτε και τι θα κάνετε στη Δημητσάνα

Τα must see & do που σας προτείνουμε εμείς όταν θα πάτε εκδρομή στη Δημητσάνα, έναν από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς της Αρκαδίας, με χιλιάδες επισκέπτες ετησίως, είναι:

Περιηγηθείτε στα υπέροχα δρομάκια της Δημητσάνας, αγοράστε τοπικά προϊόντα στα προσεγμένα μαγαζάκια και πιείτε καφέ με θέα το φαράγγι του Λούσιου και τις καταπράσινες πλαγιές του Μαινάλου

Για όσους αγαπούν τη πεζοπορία, σας έχουμε μία υπέροχη πρόταση: Περπατήστε το τμήμα του μονοπατιού του Μαινάλου που συνδέει τη Δημητσάνα με το Ζυγοβίστι. Πρόκειται για μία διαδρομή που θα σας εντυπωσιάσει, είναι μέτριας δυσκολίας και θα την ολοκληρώσετε σε δύο ώρες. Η θέα στον ποταμό Λούσιο και τα γύρω χωριά θα σας αφήσει άφωνους

Επισκεφτείτε το μοναδικό Μουσείο Υδροκίνησης που υπάρχει στη χώρα μας , για ένα διαδραστικό ταξίδι στον χρόνο! Θα βρεθείτε σε μια καταπράσινη έκταση με τρεχούμενα νερά! Εκεί θα συναντήσετε και θα μάθετε την ιστορία και τη χρήση ενός νερόμυλου με τη νεροτριβή του, ενός βυρσοδεψείου με την κατοικία του βυρσοδέψη και ενός μπαρουτόμυλου

Εάν αγαπάτε τη φύση, τότε πρέπει οπωσδήποτε να περπατήσετε στο φαράγγι του Λούσιου, το οποίο έπειτα από 9 χιλιόμετρα καταλήγει στην Αρχαία Γόρτυνα. Το μονοπάτι είναι εκπληκτικό, κινείται σχεδόν συνέχεια παράλληλα με το ποτάμι, και περνά από τα δύο εντυπωσιακά μοναστήρια που είναι χτισμένα μέσα στο φαράγγι, τη Μονή Φιλοσόφου και τη Μονή Προδρόμου

Θαυμάστε το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Δημητσάνας , το οποίο στεγάζεται στο αναπαλαιωμένο σπίτι του Γρηγόριου Ε’ , Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης που απαγχονίστηκε το 1821 (γεννήθηκε στη Δημητσάνα το 1746)

Αξίζει, επίσης, να οδηγήσετε 6 χιλιόμετρα έως το Ζυγοβίστι και να εξερευνήσετε ένα από τα πιο ορεινά, χωριά της Αρκαδίας, σε υψόμετρο 1.160 μέτρων.

Πού θα μείνετε στη Δημητσάνα

Η Δημητσάνα προσφέρει υπέροχη και ζεστή φιλοξενία, ενώ οι πετρόχτιστοι ξενώνες και τα παραδοσιακά ενοικιαζόμενα δωμάτια θα ικανοποιήσουν όλα τα γούστα και όλα τα βαλάντια.

Απολαύστε υπέροχες τοπικές συνταγές

Εάν θέλετε να γευτείτε τοπικές γεύσεις, τότε μην παραλείψετε να δοκιμάσετε προβατίνα στη λαδόκολλα, κόκκορα με χυλοπίτες, αγριογούρουνο στον φούρνο με κονιάκ, αρνάκι λαδορίγανη, χορτόπιτα ψημένη στον ξυλόφουρνο, και παστό χοιρινό με αυγά.

Πώς θα πάτε στη Δημητσάνα

Η απόσταση Αθήνα-Δημητσάνα είναι γύρω στα 200 χιλιόμετρα. Οδηγήστε στην εθνική οδό Αθηνών-Τριπόλεως και λίγα χιλιόμετρα μετά τη σήραγγα του Αρτεμισίου στρίψτε δεξιά για Μαντινεία, Λεβίδι και Βυτίνα.

Από Πάτρα η Δημητσάνα απέχει 170 χιλιόμετρα μέσω Καλαβρύτων, ενώ από Τρίπολη μόλις 48 χλμ (διαδρομή μέσα από το χωριό Χρυσοβίτσι).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο