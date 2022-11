Επιβάτης της Emirates: «Κάποιοι είδαν το αεροσκάφος να αδειάζει καύσιμα»

Όλα όσα είπε ο επιβάτης της πτήσης με προορισμό τη Νέα Υόρκη, Γιάννης Σπυριδάκης

Τη μαρτυρία του για το «θρίλερ» που εκτυλίχθηκε εχθές (10/11) στον αέρα με την πτήση ΕΚ 209 της Emirates με προορισμό τη Νέα Υόρκη και την κατάσταση που επικρατούσε μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους μέχρι την επιστροφή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μετέφερε μιλώντας στο star.gr ο επιβάτης της πτήσης, Γιάννης Σπυριδάκης.

Όπως σημείωσε, η πτήση έφυγε στις 17:20. Όλα ξεκίνησαν, λίγη ώρα αργότερα, κι ενώ το αεροσκάφος πετούσε πάνω από την Ιταλία.

Η πορεία που ακολούθησε το αεροσκάφος για να επιστρέψει στην Αθήνα

«Κάποια στιγμή και ενώ βρισκόμασταν πάνω από την Ιταλία, μας ανακοίνωσε ο πιλότος ότι για θέμα ασφαλείας πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει οθόνες, μέσα από τις οποίες μπορεί να δει κανείς ακριβώς την πορεία του αεροσκάφους, οπότε εμείς είδαμε ότι το αεροσκάφος είχε κάνει κάποιους κύκλους πάνω από τη Σαρδηνία και στη συνέχεια ότι η κατεύθυνση που είχε ήταν νότια, δηλαδή ότι δεν επέστρεφε από την ίδια πορεία. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι "μας πετούσαν" πάνω από τη θάλασσα… »

Όπως πρόσθεσε ο κ. Σπυριδάκης, η ανακοίνωση για την επιστροφή του αεροσκάφους στην Αθήνα προκάλεσε ανησυχία στους επιβάτες, όχι όμως πανικό.

«Προβληματιστήκαμε αρκετά, επειδή ακριβώς είδαμε την κίνηση αυτή του αεροπλάνου και έτσι αρχίσαμε να κάνουμε περισσότερες ερωτήσεις στο προσωπικό του αεροσκάφους. Αρχικά το προσωπικό του σκάφους μας είπε ότι “δεν έχουμε την άδεια να πετάξουμε πάνω από την Γαλλία”.

Οι αρχές πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο, αλλά δεν βρέθηκε ο ύποπτος τρομοκράτης - Intimenews

Βέβαια, επειδή είχαμε ίντερνετ στο αεροσκάφος, διαπιστώσαμε πολύ γρήγορα ότι αυτό δεν ισχύει. Υπάρχουν εφαρμογές που μπορεί κανείς να διαπιστώσει ποια αεροπλάνα πετάνε και πού! Μιλώντας με φίλους, μας έστειλαν φωτογραφία που έδειχνε ότι πάνω από το έδαφος της Γαλλίας ήταν πάρα πολλά αεροπλάνα, οπότε καταλάβαμε εκείνη τη στιγμή ότι το πρόβλημα το είχε μόνο το συγκεκριμένο αεροσκάφος! Έτσι αρχίσαμε σιγά-σιγά να προβληματιζόμαστε...

Πανικός δεν υπήρξε... Υπήρχε, όμως, μία ανησυχία και ένας προβληματισμός».

Βίντεο του Γιάννη Σπυριδάκη, μέσα από την καμπίνα της πτήσης της Emirates με προορισμό τη Νέα Υόρκη

«Λόγω της ώρας που επιστρέφαμε (ήταν νύχτα), δε θεωρώ ότι μπορούσε κανείς να δει τα μαχητικά (που συνόδευαν το αεροσκάφος).

Αυτοί που διέκριναν ότι το αεροσκάφος άδειαζε τα καύσιμά του, ήταν αυτοί που καθόντουσαν στο παράθυρο, πολύ κοντά στα φτερά. Όπως πληροφορήθηκα, αυτό συνέβη λίγο πριν φτάσει το αεροσκάφος στην Ελλάδα.

Εμείς μάθαμε ακριβώς τον λόγο της επιστροφής όταν φτάσαμε στην Αθήνα και ανοίξαμε το internet, οπότε μπορέσαμε και πληροφορηθήκαμε από τα social media τι είχε συμβεί».

Η στιγμή της αποβίβασης. Βίντεο του Γιάννη Σπυριδάκη, μέσα από την καμπίνα της πτήσης της Emirates με προορισμό τη Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με τον κ. Σπυριδάκη, την ίδια ώρα υπήρχαν και επιβάτες στην καμπίνα οι οποίοι είτε κοιμόντουσαν, είτε δεν είχαν καταλάβει τι γίνεται.

«Στην καμπίνα υπήρχαν διάφορες εθνικότητες και ηλικίες ανάμεσά τους και παιδιά. Υπήρχαμε αυτοί οι οποίοι είχαν επιβιβαστεί στο Ντουμπάι και όσοι προστεθήκαμε από την Αθήνα».

Συνεχίζοντας ο κ. Σπυριδάκης περιέγραψε τα δρακοντιά μέτρα ασφαλείας που είδε, βγαίνοντας από το αεροσκάφος, όταν αυτό προσγειώθηκε πίσω στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Απαγορεύτηκε η αποβίβαση στους επιβάτες που είχαν έρθει από το Ντουμπάι. Κατεβήκαμε μόνο όσοι είχαμε επιβιβαστεί στο αεροσκάφος από την Αθήνα. Μπήκαμε στα λεωφορεία και μετά έγινε ένας εξονυχιστικός έλεγχος στις αποσκευές, τα carry on που κουβαλούσαμε μαζί μας, τα διαβατήριά μας.

Η στιγμή που οι επιβάτες της πτήσης της Emirates με προορισμό τη Νέα Υόρκη, βγαίνουν από το αεροσκάφος στο Ελ Βενιζέλος. Βίντεο του Γιάννη Σπυριδάκη

Κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο, στην πίστα είδα αρκετά αυτοκίνητα και κινητικότητα. Σίγουρα θα υπήρχαν από την ασφάλεια του αεροδρομίου, κάποια της αστυνομίας, νομίζω υπήρχε και κάποιο πυροσβεστικό όχημα. Εκτός από το προσωπικό που υπάρχει συνήθως στο γκισέ, υπήρχε προσωπικό της ασφάλειας και ένστολοι και στον έλεγχο των διαβατηρίων».

