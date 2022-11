Ελ. Βενιζέλος: Το παρασκήνιο του θρίλερ με τις πτήσεις της Emirates

Ρεπορτάζ για το θρίλερ στο «Ελ. Βενιζέλος» με τις πτήσεις της Emirates - Κοινωνία Ώρα Mega

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», μετά από πληροφορία της CIA ότι ύποπτος τρομοκράτης επιβαίνει σε πτήση της Emirates από την Αθήνα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, καθώς υπήρχαν δύο πτήσεις της Emirates που ξεκίνησαν από την Αθήνα που έπρεπε να ελεγχθούν. Οι δύο πτήσεις θα αναχωρούσαν το απόγευμα της Πέμπτης από την Αθήνα με προορισμό τη Νέα Υόρκη και το Ντουμπάι αντίστοιχα.

Το αεροσκάφος της Emirates που επέστρεψε στην Αθήνα μετά από σήμα για ύπαρξη ύποπτου τρομοκράτη - Intimenews

Η CIA έστειλε επείγον σήμα στις ελληνικές αρχές πως ύποπτο άτομο, αραβικής καταγωγής βρισκόταν σε πτήση της εταιρείας που αναχωρούσε από την Αθήνα.

Η πτήση για Ντουμπάι δεν πρόλαβε να απογειωθεί και καθηλώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος». Οι επιβάτες της αποβιβάστηκαν μαζί με τις αποσκευές τους, πέρασαν από αυστηρό έλεγχο και τελικά δόθηκε άδεια απογείωσης γύρω στις 22:06 χθες το βράδυ, Ωστόσο κάποιοι από τους επιβάτες, θορυβημένοι από την πληροφορία της CIA και την ταλαιπωρία, αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν.

Η στιγμή που το αεροπλάνο της Emirates προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ωστόσο η πτήση ΕΚ209 για Νέα Υόρκη είχε αναχωρήσει στις 17:32, πριν προλάβουν οι αρχές να τη σταματήσουν. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 228 επιβάτες, ανάμεσά τους ένα βρέφος, και 18 άτομα πλήρωμα.

Η πορεία που ακολούθησε το αεροσκάφος για να επιστρέψει στην Αθήνα

Ο πιλότος ενημερώθηκε για το σήμα της CIA πάνω από τη Σαρδηνία και αμέσως άλλαξε πορεία προς τα ανατολικά. Ζήτησε άδεια προσγείωσης σε αεροδρόμιο της Γαλλίας, κάτι που απορρίφθηκε από τις γαλλικές αρχές και στη συνέχεια ζήτησε να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο της Ιταλίας, αίτημα που επίσης απορρίφθηκε.

Μάλιστα οι υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ιταλίας είπε στον πιλότο ότι θα πρέπει να πετά πάνω από θάλασσα και όχι από ξηρά. Το αεροσκάφος άρχισε να κάνει κύκλους, όμως τα καύσιμα δεν επαρκούσαν κι έτσι ο πιλότος αποφάσισε να επιστρέψει στην Αθήνα με πορεία αποκλειστικά πάνω από τη θάλασσα.

Οι αρχές πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο, αλλά δεν βρέθηκε ο ύποπτος τρομοκράτης - Intimenews

Ζεύγος μαχητικών F-16 της 340ης Μοίρας της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε από τη Σούδα με εντολή του ΝΑΤΟ και συνόδευσε το αεροσκάφος της Emirates μέχρι που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στις 21:56. Τα ελληνικά μαχητικά βρίσκονταν συνεχώς σε επαφή με τον πιλότο του αεροσκάφους, έτσι ώστε σε περίπτωση που δεν υπήρχε ανταπόκριση να προχωρήσουν δυστυχώς στην κατάρριψη του αεροσκάφους.

Τελικά όμως όλα πήγαν καλά και η πτήση της Emirates προσγειώθηκε με ασφάλεια. Στο «Ελ. Βενιζέλος» είχε αναπτυχθεί κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής και την επιχείρηση συντόνιζε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μαζί με το ΓΕΕΘΑ.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/zXJZXHTPLG