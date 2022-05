Βίντεο ντοκουμέντο από το ρεσάλτο των ελληνικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο

Ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star για το θρίλερ που ζουν οι Έλληνες ναυτικοί στον Περσικό Κόλπο

Οι πρώτες εικόνες από το ρεσάλτο των ελληνικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο κάνουν τον γύρο του twitter.

Τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν δημοσίευσαν βίντεο στο οποίο οι Φρουροί της Επανάστασης προσγειώνονται με τα όπλα στα χέρια πάνω στα τάνκερ με ελικόπτερα και αποβιβάζονται στο κατάστρωμά των Ελλήνων ναυτικών.

‼️🇮🇷🇬🇷Iranian state media released video footagefrom the seizure of Greek oil tankers in the waters of the Persian Gulf by the Iranian Navy‼️ pic.twitter.com/tqHUmXIg9o