Συγκλονιστικές στιγμές στον 37ο Μαραθώνιο της Αθήνας

Κάθε χρόνο, ζω συγκλονιστικές στιγμές ως παρουσιαστής του Μαραθωνίου. Η φετινή εμπειρία, με την Κέιτ από το Σικάγο να τερματίζει τρέχοντας, με ένα πόδι κι άλλο ένα τεχνητό, δηλώνοντας ευτυχισμένη, μου έδωσε ένα ακόμη... μάθημα ζωής! Σ ευχαριστώ κούκλα μου! #ama2019 #athens #marathon #greece

A post shared by Δημήτρης Μάρκος (@markostv) on Nov 10, 2019 at 8:10am PST