Audi: Νέο πρόγραμμα “Εγγυημένη Επιδότηση Ηλεκτρικών by Audi”

Η Audi, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για καινοτομία και βιώσιμη κινητικότητα, ανακοινώνει την έναρξη του νέου προγράμματος “Εγγυημένη Επιδότηση Ηλεκτρικών by Audi”. Το πρόγραμμα αποτελεί μία ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη πρόταση απόκτησης ηλεκτρικών μοντέλων Audi e-tron, με εγγυημένα προνόμια, άμεση παράδοση και διαφάνεια.

Μέσω της νέας αυτής πρωτοβουλίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από εγγυημένη επιδότηση έως 9.000€ απευθείας από την Audi, ανεξάρτητα και επιπλέον της κρατικής ενίσχυσης ύψους 9.000€ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Συνολικά, οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να φτάσουν ένα συνδυαστικό όφελος έως και 18.000€, καθιστώντας τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ.

Το πρόγραμμα “Εγγυημένη Επιδότηση Ηλεκτρικών by Audi” αφορά παραγγελίες ηλεκτρικών μοντέλων Audi έως τις 30/06/2025 με παράδοση έως τις 30/11/2025. Η εγγυημένη επιδότηση Audi με όφελος 9.000€ εφαρμόζεται σε όλη τη γκάμα Audi e-tron. Μόνο για τις εκδόσεις Business και Inspire Plus του Audi Q4 e-tron το ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε 4.000€. Επιπλέον, κάθε νέα παραγγελία Audi e-tron συνοδεύεται χωρίς επιπλέον κόστος από το πακέτο οικιακής φόρτισης Audi Wallbox Plus, εξασφαλίζοντας μια πλήρη και απροβλημάτιστη εμπειρία χρήσης του ηλεκτρικού οχήματος στο σπίτι.

