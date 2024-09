Kia EV9: Χρυσό τρόπαιο στα βραβεία σχεδιασμού IDEA 2024 

Το Kia EV9 κέρδισε το πολυπόθητο χρυσό τρόπαιο στα 2024 International Design Excellence Awards (IDEA) που απονέμει η International Designers Society of America (IDSA). Το βραβείο σηματοδοτεί την πρώτη χρυσή διάκριση IDEA για την Kia και την ξεκάθαρη κατάκτηση των τριών πιο σημαντικών παγκόσμιων βραβείων σχεδιασμού για τη μάρκα, μετά τις επιτυχίες του EV9 στα βραβεία Red Dot «Best of Best» και iF Design Gold νωρίτερα φέτος.

Η Kia έλαβε το σημαντικό χρυσό τρόπαιο στην κατηγορία Automotive and Transportation για την πλήρως ηλεκτρική ναυαρχίδα της, το SUV EV9, στην τελετή απονομής των βραβείων IDEA 2024, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου στο Palmer Events Center στο Όστιν του Τέξας. Αυτή η διάκριση ενισχύει τη σχεδιαστική υπεροχή και πρωτοτυπία του EV9, καθώς και τον καινοτόμο χαρακτήρα της αναγνωρισμένης σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Kia «Opposites United».

Το EV9 αντιπροσωπεύει την ουσία του «Opposites United»,Χαρακτηρίζεται από καθαρές γραμμές και λείες επιφάνειες, ενώ χαρακτηριστικά στοιχεία όπως η ψηφιακή μάσκα Tiger Face, η μάσκα φωτισμού Digital Pattern και οι κάθετοι προβολείς συμβάλλουν στη μοναδική φουτουριστική του γοητεία. Αυτά τα ποιοτικά αισθητικά στοιχεία βοήθησαν το EV9 να αποσπάσει κορυφαίες διακρίσεις στα βραβεία Red Dot και iF Design και να εξασφαλίσει χρυσό βραβείο στο IDEA 2024.

Το αμιγώς ηλεκτρικό επταθέσιο SUV ήταν το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής που διαθέτει τα 10 «απαραίτητα» βιώσιμα στοιχεία της Kia, τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε όλα τα νέα μοντέλα της μάρκας και ενσαρκώνει τη δέσμευση της Kia για την ανάπτυξη φυσικών και βιολογικών υλικών.

Από το λανσάρισμά του το 2023, οι σχεδιαστικές αξίες και η ευρεία απήχηση στους πελάτες του EV9 έχουν σημειώσει εμβληματική παγκόσμια επιτυχία. Εκτός από τα βραβεία Red Dot, iF Design και IDEA, το EV9 απέσπασε δύο βραβεία στα World Car Awards 2024 συνολικά ως νικητής («World Car of the Year») και ως καλύτερο ηλεκτρικό όχημα («World Electric Vehicle»).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο