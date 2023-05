Suzuki Address 125 και Avenis 125: Οι τιμές τους στην Ελλάδα

Τα δύο νέα scooters Suzuki Address 125 και Avenis 125 μόλις έφτασαν στην Ελλάδα και είναι διαθέσιμα στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργατών της SUZUKI Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. Το σημείο κλειδί και για τα δύο μοντέλα είναι ο κινητήρας τους που αποδίδει εξαιρετικά επίπεδα ροπής στο χαμηλό και μεσαίο εύρος στροφών για άμεση επιτάχυνση, ενώ η κατανάλωση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα δεδομένου ότι και τα δύο μοντέλα συμμορφώνονται με τα EURO5 πρότυπα εκπομπής ρύπων. YOUR CITY. YOUR WAY.

Το Suzuki Avenis 125 σχεδιάστηκε από την αρχή για να προκαλεί αυτή την οπτική αίσθηση ταχύτητας, δυναμισμού και ευκινησίας. Το στυλ του βασίζεται στην κληρονομιά των σπορ μοτοσικλετών της Suzuki, με φουτουριστικές σχεδιαστικές γραμμές και εμπρός και πλαϊνές πινελιές που τονίζουν τα διαπιστευτήριά της. Η προτεινόμενη λιανική τιμή συμπεριλαμβανομένων φόρων: 2,895 €

Το Suzuki Address 125 είναι εξοπλισμένο με προηγμένες τεχνολογίες της Suzuki, συμπεριλαμβανομένης της “Suzuki Easy Start” για βελτίωση και βελτιστοποίηση της καθημερινής χρήσης του.h Προτεινόμενη λιανική τιμή συμπεριλαμβανομένων φόρων είναι 2,695 €

