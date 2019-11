Στις γυναίκες αρέσει πολύ το Mazda3 

Στο Mazda3 η κορυφαία διάκριση του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς» για το 2019 από την κριτική επιτροπή των Women’s World Car Of The Year. Εκτός από την κατάκτηση του τίτλου, το μοντέλο ψηφίστηκε από τις γυναίκες δημοσιογράφους και ως το «Οικογενειακό Αυτοκίνητο της χρονιάς». Ο θεσμός του Women’s World Car Of The Year καθιερώθηκε το 2010, και απαρτίζεται από 41 γυναίκες δημοσιογράφους αυτοκινήτων, από 34 χώρες που καλούνται να επιλέξουν με βάση τα γυναικεία κριτήρια αγοράς ενός αυτοκινήτου.



Το μοντέλο πήρε τον τίτλο κυρίως λόγω της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Kodo. Ο σχεδιασμός Kodo έχει ενσωματώσει την αυθεντική Ιαπωνική αισθητική και διακρίνεται για την απλότητα του. Επιπρόσθετα, οι λεπτές κυματιστές φόρμες παίρνουν ζωή μέσα από τις αντανακλάσεις του φυσικού φωτός και τους αντικατοπτρισμούς του περιβάλλοντος πάνω στις επιφάνειες του αμαξώματος. Έτσι το αυτοκίνητο μοιάζει να κινείται ακόμα και όταν είναι ακίνητο. Το συγκεκριμένο μοντέλο ενσωματώνει τη σχεδιαστική αρχιτεκτονική που η Mazda ονομάζει Skyactiv-Vehicle Architecture, και έχει σαν κύριο στόχο να τονίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την φυσική αίσθηση της ισορροπίας.

Η γκάμα των κινητήρων περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των κινητήρων Skyactiv-X, Skyactiv-G και Skyactiv-D, με τον καθένα να εξασφαλίζει κορυφαία απόκριση και έλεγχο, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε οδηγικές συνθήκες. Με γνώμονα την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία σχεδιασμού των αυτοκινήτων της, η Mazda έχει ενισχύσει σημαντικά τα θεμελιώδη οδηγικά χαρακτηριστικά του μοντέλου, ώστε η επιτάχυνση, το στρίψιμο και το φρενάρισμα, να εξελίσσονται σαν μία απόλυτα φυσική διαδικασία.

Βαγγέλης Γκούμας