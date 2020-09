Στον ΠΑΟΚ ο Αντόνιο Τσόλακ

Μετά τον Μούσσα Ουαγκέ παίκτης του ΠΑΟΚ είναι κι ο Αντόνιο Τσόλακ. Η "ασπρόμαυρη" ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κροάτη επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών και θα φοράει τη φανέλα με το Νο.25.





H Ριέκα αποδέχθηκε τη βελτιωμένη πρόταση (ύψους 3.000.000 ευρώ) του Δικεφάλου και ο 27χρονος Κροάτης ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ.

Pregame transfer n.2!! We welcome our new striker #ColakIsHere #PAOK #RiseUp #transfers #welcome pic.twitter.com/JWmnZwekSD