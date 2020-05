Βιβλίο για τα παιδικά χρόνια του Μπράιαντ

Ο δημοσιογράφος Μάικ Σιέλσκι της "Philadelphia Inquirer", ετοιμάζει βιβλίο για τη ζωή του Κόμπι Μπράιαντ ο οποίος σκοτώθηκε σε ατύχημα με ελικόπτερο ενώ τη ζωή της έχασε και η δεκατριάχρονη κόρη του, Τζιάνα.

Ο τίτλος του βιβλίου θα είναι "Remember His Name: The Rise of Kobe Bryant", δηλαδή "Να θυμάστε το όνομά του: Η άνοδος του Κόμπι Μπράιαντ" και θέμα του θα είναι τα παιδικά και τα εφηβικά του χρόνια. Η ζωή του δηλαδή πριν βρεθεί στο ΝΒΑ το 1996 σε ηλικία 18 ετών.