«Δεν υπάρχει νότα αισιοδοξίας σε αυτή την έκθεση, είναι όλα μαύρα» είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Ιγνατίου μιλώντας στο Live U του STAR για την έκθεση του ΔΝΤ για την Ελλάδα, η οποία θα παρουσιαστεί στις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) στη συνεδρίαση του δ.σ. του Ταμείου στην Ουάσινγκτον.

Η έκθεση περιγράφει σκληρή λιτότητα για τη χώρα μας και μετά το 2020, ανεξάρτητα από εάν θα συμμετέχει στο πρόγραμμα ή όχι το Ταμείο, ενώ το ΔΝΤ πετάει το μπαλάκι στους Ευρωπαίους, για να λύσουν εκείνοι τις επόμενες μέρες τον «γόρδιο δεσμό» για το ελληνικό ζήτημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, το ΔΝΤ ξεκαθαρίζει πως:

- Το ελληνικό χρέος είναι «εξαιρετικά μη βιώσιμο». Άρα δεν μπορεί να μετάσχει δανειοδοτικά στο ελληνικό πρόγραμμα παρά μόνον υπό όρους: μεγαλύτερη ελάφρυνση χρέους από τους Ευρωπαίους δανειστές ή/και πρόσθετα μέτρα λιτότητας από την χώρα μας.

- Η Ελλάδα δεν χρειάζεται πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, αλλά «μεταρρυθμίσεις»: ανατροπές σε συντάξεις, δημόσιο, φορολογία.

- Οι στόχοι για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% από το 2018 και μετά, όπως προβλέπει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, «δεν υπάρχουν». Προβλέπει 1%-1,5% μεσο-μακροπρόθεσμα το πολύ.

- Η ελάφρυνση χρέους που πρόσφεραν οι Ευρωπαίοι δεν αρκεί, χρειάζεται μεγαλύτερη.

- Αν η Ελλάδα τελικώς αναλάβει δέσμευση για υψηλά πλεονάσματα μεσοπρόθεσμα (πάνω από 1,5% του ΑΕΠ) τότε θα απαιτούνταν «σκληρές αποφάσεις» (credible reforms) που θα έκλειναν την «τρύπα», επειδή δεν θα καταστεί εφικτή η ανάκαμψη.

Ειδικότερα, όσον αφορά το χρέος, το Ταμείο προτείνει παράταση της περιόδου χάριτος μέχρι το 2040, επέκταση της ωρίμανσης μέχρι το 2070 και να σταθεροποιηθούν τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα (κάτω του 1,5%) για 30 χρόνια.

Η άμυνα της Ελλάδας: Τι θα πει ο εκπρόσωπος της χώρας στη συνεδρίαση του ΔΝΤ

Στη σημερινή συνεδρίαση του δ.σ. του ΔΝΤ, ο αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΝΤ και εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Ταμείο Μιχάλης Ψαλιδόπουλος θα καταθέσει και θα αναγνώσει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Οργανισμού πεντασέλιδο κείμενο, στο οποίο θα παρουσιάζονται από κοινού (ενιαία) οι απόψεις του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος τόσο για την έκθεση του άρθρου 4 (Article IV Consultation) όσο και για την έκθεση αξιολόγησης του δανειακού προγράμματος του 2012 (Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access under the 2012 Stand-By Arrangement).

;Oπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης και το cnngreece, το κείμενο αυτό θα είναι διατυπωμένο σε διπλωματική γλώσσα, ωστόσο θα αποτυπώνει με σαφήνεια τις αντιρρήσεις της ελληνικής πλευράς σε πολλές από τις απόψεις και εκτιμήσεις των στελεχών του Ταμείου για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και επιμέρους ζητήματα σχετικά με την φορολογία και το ασφαλιστικό. Ακόμη, θα αποτυπώνει εμφανώς την αγωνία των ελληνικών αρχών για την «έγκαιρη ολοκλήρωση» της αξιολόγησης και την επιστροφή στην ομαλότητα το ταχύτερο δυνατόν.

Η ελληνική πλευρά θα εστιάσει στην επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη ήδη από το 2016, στην άνετη υπερκάλυψη του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα κατά το περυσινό έτος, στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, στην μείωση της ανεργίας, αλλά και στη σταδιακή έξοδο από το αποπληθωριστικό περιβάλλον.

Για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις η δήλωση των ελληνικών Αρχών θα αναφέρεται στο εν εξελίξει πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και στο νέο Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων, στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, στις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας, στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του Δημοσίου και στην εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα τα σχετικά σχόλια που θα αποτυπώνουν τις θέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος αναμένεται να αναφέρουν πως οι συστημικές τράπεζες έχουν σταθεροποιηθεί μετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση και πως η συνολική στρατηγική για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του τραπεζικού τομέα είναι σε εξέλιξη.

Τέλος, η δήλωση αναμένεται να εμπεριέχει αναφορές για την υπερβολική συγκέντρωση των Μνημονίων (σ.σ. στην κριτική για το πρόγραμμα του 2012) στους δημοσιονομικούς στόχους και για την μικρότερη έμφαση στο σκέλος των μεταρρυθμίσεων, ενώ θα εστιάζει και στις σχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς, αλλά και στις σχέσεις των θεσμών μεταξύ τους που σε κάποιες περιπτώσεις οδήγησαν σε καθυστερήσεις το πρόγραμμα.

«Ανοίγει» τα χαρτιά του ο Τραμπ

Ο Μιχάλης Ιγνατίου επεσήμανε ότι στη σημερινή συνεδρίαση δεν θα υπάρξει απόφαση του Ταμείου για το αν θα μείνει ή όχι στο ελληνικό αλλά «θα συζητηθεί η έκθεση της Βελκουλέσκου για την ελληνική οικονομία, στην οποία περιλαμβάνεται και το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους».

«Με τα σημερινά δεδομένα, δεν δικαιολογείται η συμμετοχή του ταμείο χρηματοδοτικά. Το πιο σημαντικό είναι η αναδιάρθρωση του χρέους» σημείωσε, εξηγώντας ότι «χωρίς ρύθμιση του χρέους, το ΔΝΤ θα ζητήσει μέτρα από την Ελλάδα».

Μια πολύ σημαντική παράμετρος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι σήμερα θα «ανοίξει» τα χαρτιά της η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ: «Αναμένουμε για πρώτη φορά να πληροφορηθούμε τις επίσημες θέσεις των ΗΠΑ για την Ελλάδα καθώς θα μιλήσει ο εκπρόσωπος τους στο δ.σ. του ΔΝΤ».