5 ερωτήσεις-κλειδί που θα σε βοηθήσουν να ανακαλύψεις το αληθινό σου στιλ!

New Year, New You! Το 2025 μόλις μπήκε και το μόνο που έχουμε να σκεφτούμε είναι όλα αυτά τα καινούρια πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και όλα αυτά που θέλουμε να βελτιώσουμε. Ένα από αυτά θα μπορούσε να είναι και η ανακάλυψη ή ακόμη και η αναβάθμιση του προσωπικού μας στιλ.

Η αλήθεια είναι πως αυτή είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία, καθώς οι προτιμήσεις μας και η επιρροές μας αλλάζουν αρκετά συχνά. Παρ’ όλα αυτά, το να βρεις ποια είναι η αισθητική σου στη μόδα θα σε βοηθήσει αρκετά στην αυτοπεποίθησή σου και θα «καθαρίσει» την ντουλάπα σου από περιττά κομμάτια.

Σε αυτό το άρθρο θα μοιραστώ μαζί σου 5 ερωτήσεις-κλειδί που θα σε βοηθήσουν σημαντικά στο ταξίδι σου αυτό.

Ποιος είναι ο τύπος του στιλ σου;

Εφόσον δεν έχεις βρει ακόμα το προσωπικό σου στιλ, μπορεί η ερώτηση αυτή να σου φαίνεται λίγο χαζή ή και δύσκολη. Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους για να την απαντήσεις είναι σκεφτείς κάποιον celebrity που λατρεύεις για την αισθητική του στη μόδα. Αν και αυτό σου είναι δύσκολο μπορείς να βασιστείς σε κάποιες λέξεις-κλειδιά όπως «κλασσικό», «μαξιμαλιστικό», «θηλυκό» και πολλά άλλα.

Extra tip: Αυτή τη διαδικασία μπορείς να την ακολουθήσεις ακόμα και όταν έχεις βαρεθεί τους συνδυασμούς που κάνεις.

Νιώθεις πραγματικά άνετη μέσα σε αυτά τα ρούχα;

Μπορεί βλέποντας κάτι να το θεωρείς ωραίο και ιδανικό για εσένα, όμως σου είναι πραγματικά άνετο. Φυσικά, μπορείς να φοράς ότι σε ευχαριστεί αλλά η αλήθεια είναι ότι ένα ρούχο μπορεί να λάμψει μόνο όταν εσύ η ίδια νιώθεις ο εαυτός σου μέσα σε αυτό χωρίς να καταπιέζεσαι.

Πίστεψέ με, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελες είναι η εμπειρία μιας άβολης ημέρας λόγω των ρούχων σου. Έτσι και αλλιώς το να βρεις τις γραμμές που σου ταιριάζουν είναι το κλειδί για να δείχνεις πάντα κομψή.

Σου αρέσει πραγματικά;

Είναι αρκετά σημαντικό να μην ακολουθείς κάθε νέα τάση κατά γράμμα αλλά να δίνεις πρώτα την ευκαιρία στον εαυτό σου να αναλογιστεί αν αυτό που έχει μπροστά του του αρέσει πραγματικά. Για παράδειγμά μπορεί τα chunky παπούτσια να είναι μεγάλη τάση φέτος όμως αν δεν νιώθεις ότι σε κολακεύουν δεν χρειάζεται να υιοθετήσεις.

Αυτό που σου αρέσει μπορεί να ανταπεξέλθει στο καθημερινό σου lifestyle;

Κάποιες φορές μπορεί να σου αρέσει ένα συγκεκριμένο στιλ, όμως η καθημερινότητα σου να μη μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό. Είναι αρκετά σημαντικό να έχεις μια ρεαλιστική προσέγγιση γύρω από αυτό το κομμάτι με βάση τη δουλειά σου και τις επιμέρους δραστηριότητες.

Πριν αγοράσεις ένα ρούχο είναι καλό να φτιάχνεις ένα σενάριο στο μυαλό σου με καταστάσεις στις οποίες θα μπορέσεις να το φορέσεις. Έτσι θα είσαι σίγουρη ότι δε θα μείνει στη ντουλάπα.

Πόσο πολύ ακολουθείς τα trends;

Εδώ είναι το σημείο που πρέπει να κάνεις μια ειλικρινέστατη συζήτηση με τον εαυτό σου. Προσωπικά έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου να του αρέσει κάτι μόνο και μόνο επειδή είναι trendy. Για παράδειγμα, ήμουν από τα άτομα που σιχαίνονταν τα animal prints. Παρ’ όλα αυτά φέτος που είναι στη μόδα νιώθω ότι τα λατρεύω.

Πηγή: allyou.gr

