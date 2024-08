5 fashion items που δεν έχουν θέση στην καλοκαιρινή σου βαλίτσα

Οι διακοπές πλησιάζουν και σε λίγο θα κληθείς να ετοιμάσεις τη βαλίτσα που θα πάρεις μαζί σου, γεμίζοντάς την με τα απαραίτητα για την παραλία και για τις βραδινές εξόδους σου στα νησιά. Επειδή λοιπόν το καλοκαίρι είναι εκείνη η περίοδος του χρόνου που επικρατεί η φιλοσοφία less is more, φρόντισε να περιορίσεις τον όγκο των πραγμάτων που θα πάρεις μαζί σου, κάνοντας έξυπνες επιλογές στα ρούχα και τα αξεσουάρ σου, αποφεύγοντας το οverpacking, αλλά και τις λανθασμένες επιλογές που δεν θα ταιριάξουν στις ανάγκες σου. Ακολουθεί μια λίστα με 5 fashion items που δεν έχουν θέση στη βαλίτσα των καλοκαιρινών σου διακοπών, για να αποφύγεις τα λάθη που θα σου κοστίσουν σε βάρος και λειτουργικότητα.

Βαριά denim παντελόνια

Το denim μπορεί να είναι μια αγαπημένη επιλογή, δεν έχει όμως πάντα θέση σε μια capsule γκαρνταρόμπα διακοπών, πόσο μάλλον όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Άσε πίσω σου λοιπόν τα βαριά σου jeans και διάλεξε καλύτερα την εναλλακτική του σορτς ή της φούστας από denim, που φοριούνται από το πρωί ως το βράδυ.

Ρούχα που τσαλακώνονται εύκολα

Μπορεί το αγαπημένο σου μίντι φόρεμα με κεντήματα να ταιριάζει απόλυτα στη θερινή ραστώνη και σε κομψά looks, αν δεν έχεις όμως μαζί σου σίδερο για την διατήρηση της φόρμας του μπορεί να δείχνει άκομψο πάνω σου μετά την πίεση που θα έχει υποστεί μέσα στη βαλίτσα. Άφησέ το λοιπόν για την επιστροφή στην πόλη και πάρε μαζί σου ρούχα που χαρακτηρίζονται ως low maintenance, που θα δείχνουν αψεγάδιαστα χωρίς κόπο.

Ογκώδη παπούτσια

Παπούτσια όπως χοντροκομμένα αθλητικά παπούτσια ή δίπατα σανδάλια καταλαμβάνουν πολύ χώρο στη βαλίτσα και δεν είναι απαραίτητα για τις καλοκαιρινές διακοπές σου. Επίλεξε ελαφριά σανδάλια, σαγιονάρες ή κομψά πάνινα αθλητικά παπούτσια.

Σκούρα χρώματα

Τα σκούρα χρώματα όπως το μαύρο ή το navy απορροφούν τη θερμότητα και μπορούν να σε κάνουν να αισθάνεσαι πιο έντονα τη ζέστη. Τα ανοιχτά χρώματα όπως το λευκό, τα παστέλ και οι φωτεινές αποχρώσεις είναι καλύτερα για την αντανάκλαση του ηλιακού φωτός και τη διατήρηση της δροσιάς.

Συνθετικά υφάσματα

Τα ρούχα από συνθετικά υφάσματα όπως ο πολυεστέρας μπορούν να παγιδεύσουν τη θερμότητα και να προκαλέσουν εντονότερη εφίδρωση. Τα φυσικά υφάσματα όπως το βαμβάκι, το λινό και το μπαμπού επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει και βοηθούν στη διατήρηση της δροσιάς.

