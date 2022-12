Καγιά σε διαγωνιζόμενη: «Το μακιγιάζ είναι στο όριο»

«Σύζυγος του Πλανητάρχη» είναι το θέμα της εβδομάδας στο Shopping Star. Τον χορό της πασαρέλας σέρνει η Κωνσταντία. Σήμερα, την σκυτάλη της πασαρέλας παίρνει η Γεωργία!

Πώς φάνηκαν οι επιλογές της στη Βίκυ Καγιά; Για να δούμε!

«Georgia Obama, Welcome To Shopping Star! Πάμε να δούμε τα πράγματα από πάνω μέχρι κάτω. Το μαλλί ήθελε μία παραπάνω επιμέλεια, αλλά τι να κάνεις δεν πήγες κομμωτήριο. Το μακιγιάζ είναι στο όριο. Φυσικά, μου λείπουν τα κοσμήματα. Έχεις σετάρει ένα look που είναι πάρα πολύ κομψό για εσένα. Ωραίο καμηλό παλτό, με μία πολύ ωραία γούνα. Μπεζ, χρυσό και λευκό. Υπέροχα πατρόν. Το ζακετάκι πάει τέλεια για το φόρεμα. Πρόκειται, όμως, για ένα πρωινό look και όχι τόσο βραδινό»

