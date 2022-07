Η Σοφία Χατζηπαντελή στην πρεμιέρα του νέου show του Jean Paul Gaultier

Σκανδαλώδες, τολμηρό, δυναμικό, ερειστικό, αιρετικό με σέξι διάθεση. Το τελευταίο show του Jean Paul Gaultier στο Λονδίνο ήταν εμπνευσμένο από τη ζωή του σπουδαίου σχεδιαστή. Το «Fashion Freak Show», όπως αποκαλείται, έκανε πρεμιέρα στη βρετανική πρωτεύουσα το βράδυ της Τρίτης.

Ανάμεσα στους καλεσμένους της επίσημης πρεμιέρας ήταν και η Σοφία Χατζηπαντελή. Ως γνήσια υποστηρίκτρια της αντισυμβατικής ομορφιάς, της διαφορετικότητας και μοναδικότητας στην εξωτερική εμφάνιση, η Guest Κριτής στις φετινές Auditions του GNTM δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το show του σπουδαίου σχεδιαστή.

Το διάσημο μοντέλο περπάτησε το κόκκινο Pop χαλί με ένα vintage Jean Paul Gaultier see through φόρεμα με V λαιμόκομψη και χωρίς σουτιέν. Για να ολοκληρώσει το look της, πρόσθεσε μία μικρή bowling τσάντα και ένα ζευγάρι βελουτέ μπότες με XL τακούνι.

Περισσότερες από 200 couture δημιουργίες, Pop και Disco Vibes, έντονα χρώματα και ακόμα εντονότερα αρώματα περιμένουν όσους βρεθούν στο Λονδίνο μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Στο show του, το οποίο θα είναι ανοιχτό προς το κοινό μέχρι τις 28 Αυγούστου, ο καινοτόμος σχεδιαστής μοιράζεται στιγμές από την παιδική του ηλικία, τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας και τα ερεθίσματα που του διέγειραν ο Pedro Almavador και ο Luc Besson, η Madonna και η Kylie Minogue, ο Angelin Prejlocaj και Régine Chopinot.

