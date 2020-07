Ποιος είναι ο σωστότερος τρόπος για να βάψετε τα φρύδια σας;

BROWS ✨ Using @iconic.london Brow Cushion’Deep’ + Brow Silk on beautiful @gogonelmadalina #monochromemakeup #youthfulmakeup #signaturelook #youthfulskin #bushybrows #naturalmakeup #glowingskin #softmakeup #claudianbrows #creamymakeup #softglow #femininemakeup #makeupartist #supermodels #internationalmakeupartist #browtutorial #nudemakeup #browneyeliner #brownmakeup #internationalmodels #glowymakeup #90smakeup #dewyskin #cateyes #theartistedit #claudianmakeup

A post shared by Claudia Neacsu (@claudianeacsu) on Jul 10, 2020 at 6:37am PDT