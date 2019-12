Kendall Jenner: Φόρεσε το πιο γιορτινό casual chic σύνολο

H μικρότερη αδερφή των Kardashians, Kendall έχει αποδείξει πολλές φορές πως έχει πολύ μοντέρνα αισθητική, άποψη και στιλ. Αυτήν την φορά φωτογραφήθηκε για γνωστό περιοδικό και εμείς οφείλουμε να δώσουμε τα εύσημα στον στιλίστα της.

Το μονόχρωμο σύνολο της είναι ιδανική επιλογή για τις Χριστουγεννιάτικες και γιορτινές σου εμφανίσεις. Κυριαρχεί το μπορντώ, ενώ οι μαύρες λεπτομέρειες στην ζώνη και το καπέλο κάνουν την διαφορά!

Μια μακριά πλισέ φούστα, ένα ζεστό sweater στις ίδιες αποχρώσεις, chic midi παλτό και μπότες ολοκληρώνουν μια εκπληκτική εμφάνιση.

Όπως τονίσαμε όμως, God is in the details και γι' αυτό οι λεπτομέρειες θέλουν πάντα προσοχή.

Μην ξεχάσεις την ζώνη σου, η οποία θα αναδείξει την σιλουέτα σου και ένα καπέλο της επιλογής σου για extra chic εμφανίσεις.

Συντάκτης: Τόνια Τζαφέρη

Πηγή:allyou.gr