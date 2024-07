Τα International Emmy® Awards στη United Media και τη Nova TV Κροατίας

Η United Media, η εταιρεία MME της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Νova στην Ελλάδα, μαζί με τη Nova TV Κροατίας, φιλοξένησαν έναν από τους ημιτελικούς γύρους επιλογής των International Emmy® Awards.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η United Media, φιλοξένησε αυτήν την εκδήλωση υψηλού κύρους, η οποία πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Πούλα, αποτίοντας φόρο τιμής στη δύναμη της Κροατίας στις εγχώριες και διεθνείς τηλεοπτικές παραγωγές.

Στιγμιότυπο με όλους τους συντελεστές της United Media και της Nova TV Κροατίας κατά τον ημιτελικό γύρο επιλογής των International Emmy® Awards - Από αριστερά προς τα δεξιά, 8η κατά σειρά διακρίνονται η CEO της United Group, Victoriya Boklag, δίπλα της από δεξιά η CEO της United Media, Aleksandra Subotic, στη μέση της φωτογραφίας η CEO της Nova Media στην Ελλάδα Κική Σιλβεστριάδου (12η από αριστερά) και η Αγάπη Κεφαλογιάννη (13η από αριστερά), Διευθύντρια Προγράμματος των κινηματογραφικών καναλιών Novacinema, ενώ 5η από αριστερά η Alexandra Delvenakiotis, Vice President Corporate Affairs της United Group.

Η Nova TV Κροατίας και η United Media συγκέντρωσαν πολυάριθμους επαγγελματίες από τον κόσμο της τηλεόρασης, της παραγωγής και της δημιουργικής βιομηχανίας. Τα μέλη της φετινής κριτικής επιτροπής ήταν η Αγάπη Κεφαλογιάννη, Διευθύντρια Προγράμματος των κινηματογραφικών καναλιών Novacinema, η Zrinka Jankov, Αρχισυντάκτρια της Nova TV, καθώς και ηθοποιοί πολλών τηλεοπτικών και κινηματογραφικών επιτυχιών: Momčilo Otašević, Slavko Sobin, Almir Kurt και Ivana Roščić. Οι ερμηνείες των ηθοποιών αξιολογήθηκαν επίσης από τους έμπειρους γνωστούς σκηνοθέτες Daniel Kušan και Josip Žuvan, την παραγωγό Ivana Vasilina, τη σεναριογράφο, παραγωγό και ηθοποιό Nikki Bohm.

Η Διευθύντρια Πωλήσεων πρωτότυπου περιεχομένου και συμπαραγωγής της United Media Tatjana Pavlović, επίσης μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών, προστέθηκε στην κριτική επιτροπή για την ημιτελική αξιολόγηση της κατηγορίας “Καλύτερης Ερμηνείας Ηθοποιού”.

Οι φιναλίστ και στις 16 κατηγορίες θα επιλεγούν τον Σεπτέμβριο και οι νικητές των 52ων International Emmy® Awards θα ανακοινωθούν στις 25 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Μετά τον ημιτελικό γύρο ακολούθησε ένα λαμπερό γκαλά με οικοδέσποινα την τηλεπαρουσιάστρια και σταρ της Nova TV, Mia Kovačić.

Στην εκδήλωση “En Blanc gala party” στο κάστρο “Kaštel” της Πούλα μαζί με τη Nova TV και την United Media παρευρέθηκαν επαγγελματίες από τον κόσμο της τηλεόρασης και της δημιουργικής βιομηχανίας, εκπρόσωποι της πόλης και του “Pula Films Festival”, γιορτάζοντας για ακόμα μία φορά την ανάδειξη της Κροατίας ως προορισμού για εγχώριες και διεθνείς παραγωγές.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Aleksandra Subotić, CEO της United Media, ο Nathaniel Brendel, Director of Emmy® judging at the International Academy of Television Arts & Sciences και η Victoriya Boklag, CEO της United Group και μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών

H Victoriya Boklag, CEO της United Group και μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών, δήλωσε: «Η United Group είναι υπερήφανη που αποτελεί μέρος της δημιουργικής κοινότητας και γιορτάζει απόψε τα εξαιρετικά επιτεύγματα στην τηλεοπτική παραγωγή. Η εταιρεία ΜΜΕ, United Media παράγει πάνω από 40 σειρές που έχουν μεγάλη απήχηση στο κοινό μας και όχι μόνο. Οι παραγωγές μας έχουν προσαρμοστεί και πωληθεί σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, γεγονός που δείχνει ότι η επιδίωξη για υψηλής ποιότητας συγγραφή και αφήγηση είναι αυτό που κάνει αυτό το περιεχόμενο να είναι επίκαιρο. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους της δημιουργικής βιομηχανίας για να συνεχίσουμε να εμπνέουμε».

Η Aleksandra Subotić, CEO της United Media, επισήμανε: «Η Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει γίνει ένας σημαντικός δημιουργικός κόμβος για την αφήγηση ελκυστικών ιστοριών. Εμείς στην United Media παράγουμε περισσότερες από 40 χιλιάδες ώρες πρωτότυπου περιεχομένου ετησίως που μεταφέρεται σε μια αγορά 40 εκατομμυρίων ανθρώπων σε περισσότερα από 50 τηλεοπτικά κανάλια. Γίναμε ο προτιμώμενος συνεργάτης για τηλεοπτικές παραγωγές στην περιοχή και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε τοπικό ποιοτικό περιεχόμενο».

Ο Nathaniel Brendel, Director of Emmy® judging at the International Academy of Television Arts & Sciences, τόνισε: «Ευχαριστούμε την οικοδέσποινά μας Victoriya Boklag και την υπέροχη ομάδα της για τη διοργάνωση και πάλι μιας εκδήλωσης ημιτελικής κρίσης, αυτή τη φορά στην όμορφη πόλη της Πούλα. Αυτές οι εκδηλώσεις κρίσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διαγωνισμού των International Emmy® Awards».

Η United Media είναι πεπεισμένη ότι η προώθηση νέων ταλέντων αποτελεί σημαντικό μέρος της βιώσιμης εργασίας στη δημιουργική βιομηχανία. Η εταιρεία προωθεί ενεργά την ανάπτυξη αναδυόμενων ταλέντων στην περιοχή. Οι νικητές των εξειδικευμένων διαγωνισμών συγγραφής επωφελούνται από προγράμματα καθοδήγησης δίπλα σε έμπειρους συναδέλφους.

Μια τέτοια πρωτοβουλία είναι το πρόγραμμα “Make the Scene!”, που διοργανώνεται από την United Media και το “Pula Film Festival”. Ο μέντορας των εργαστηρίων ανάπτυξης σεναρίου, ο γνωστός Έλληνας σεναριογράφος Νίκος Παναγιωτόπουλος, καθώς και τα αξιόλογα μέλη της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού - Goran Bogdan, Nataša Buljan και Mišo Mogorović - ήταν επίσης παρόντες στην επίσημη εκδήλωση στην Πούλα. Το ταλέντο με το καλύτερο σενάριο τηλεοπτικής σειράς λαμβάνει βραβείο 10.000 ευρώ και μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω το έργο του μαζί με την United Media.

