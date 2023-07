Πέθανε γνωστός τραγουδιστής και παρουσιαστής

Τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή έχασε ο Vince Hill ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από το μιούσικαλ «Η Μελωδία της Ευτυχίας» των Rodgers και Hammerstein του 1959.

Ο 86χρονος βρετανός τραγουδιστής που υπήρξε και παρουσιαστής «έφυγε» ειρηνικά στο σπίτι του και η οικογένειά του εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατό του στην οποία ανέφερε:

«Δυστυχώς πρέπει να μοιραστούμε νέα που κανείς μας δεν θέλει να ακούσει. Λυπούμαστε πολύ που πρέπει να σας πούμε ότι ο Vince μας άφησε. “Έφυγε” ειρηνικά στο σπίτι του αφού δημιούργησε μια μουσική κληρονομιά. Οι μελωδίες του θα παραμείνουν για πάντα στις καρδιές μας».

