Emily In Paris: Η Lily Collins φοράει Μαίρη Κατράντζου και εντυπωσιάζει!

H 3η σεζόν της πολυαγαπημένης σειράς του Netflix έκανε πρεμιέρα πριν λίγες μέρες και ήδη οι περισσότερες από εμάς την είδαμε όλη!

Το «Emily In Paris» είναι μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές που οι λάτρεις της μόδας δε χορταίνουν να βλέπουν και αυτό γιατί τόσο η πρωταγωνίστρια όσο και οι υπόλοιποι χαρακτήρες της σειράς ντύνονται με την τελευταία λέξη της μόδας.

Στο 7ο επεισόδιο της 3ης σεζόν, βλέπουμε την Έμιλι σε μία εμφάνισή της, να φορά φόρεμα από παλαιότερη συλλογή της Ελληνίδας σχεδιάστριας Μαίρης Κατράντζου!

Η σχεδιάστρια, περήφανη και ενθουσιασμένη ανέβασε τρία Instastories στον προσωπικό της λογαριασμό, στα οποία δείχνει στιγμιότυπα από το επεισόδιο που η Lily Collins φοράει ρούχα της! «Oh Hi Emily In Paris in Vintage Mary!!!!» γράφει στη λεζάντα της πρώτης φωτογραφίας.

Η «Emily In Paris» φορά Μαίρη Κατράντζου – Οι αναρτήσεις της σχεδιάστριας:



