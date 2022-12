Αλεξία Τράικο: Το νέο μήνυμα της νικήτριας του GNTM 5

Δείτε στο βίντεο τις πρώτες δηλώσεις της Αλεξίας στο star.gr για τη νίκη της στο GNTM 5

Τα φετινά Χριστούγεννα επεφύλασσαν ένα πολύ ωραίο δώρο στην Αλεξία Τράικο! Έπειτα από πολλούς μήνες και αρκετές δοκιμασίες κατάφερε να στεφθεί νικήτρια του GNTM 5.

Λίγα 24ωρα μετά τον μεγάλο τελικό έκανε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Έκανε έναν μίνι απολογισμό όλων αυτών που βίωσε το τελευταίο διάστημα, ενώ αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει όσους τη στήριξαν.

«That’s all folks! Τα λόγια είναι περιττά (άλλωστε τα έχουμε πει όλα τοοοσο καιρό) αλλά νιώθω την ανάγκη να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και τεράστιο σας αγαπώ. Για τις συμβουλές, τα μαθήματα αλλά κι για τις κριτικές @vickykaya @anastasiossofroniou @yiorgoskaravas_official Γιατί δεν ήσασταν απλά coaches, ήσασταν διπλα μου σε όλα @maryvitinaros @christosbir.

Για όλες τις όμορφες αναμνήσεις και για όλες τις φορές που πραγματικά με ακούσατε @cotytyco @katya_kizima @georgianna_ioak @yeva.bond@lexyscissors @novakmikaela @maramarlii @iriniand_

Για τη μεγαλύτερη συναισθηματική υποστήριξη @alexandra.spyropoulou @_mariam_tsomaia @giwten @margar1ta_lavda_drimili ( ειδικά χωρίς εσένα δεν θα ήμουν ποτε σε αυτήν την θέση). Για όλη την υποστήριξη από το day 1 γιατί ήταν σαν να ήσασταν μαζί μου συνέχεια @fwtiadou @ilias_yiapoutzis @kostas_fardellas @raspberh @zwoylaa @nikoletazade @mastrogiorgh @george_kasinakis @kotsisalexandros @ioannistraikos @glinkastoja @eleftheriaiordanidou.

Όπως και όλους τους ανθρώπους που υπάρχουν πίσω απο τις κάμερες και είναι τιμη μου να ξέρω ποιοι είναι πλέον. Βέβαια μια θέση έχετε και εσείς (ναι εσύ που το διαβάζεις αυτή την στιγμή) γιατί χωρίς εσάς το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το ίδιο. Welcome to my new chapter».

