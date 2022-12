GNTM 5: Μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού η Αλεξία Τράικο! 

Δείτε τη στιγμή που η Αλεξία κερδίζει τον τίτλο του GNTM 5

Η Αλεξία Τράικο είναι το Greece’s Next Top Model για το 2022 και νικήτρια του χρηματικού επάθλου των 50.000 ευρώ!

Η Αλεξία κέρδισε επίσης μία υποτροφία διετούς φοίτησης για οποιαδήποτε ειδικότητα επιλέξει από τα ΙΕΚ Άλφα, ένα ρολόι και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ από την εταιρεία Georg Jensen, ένα ετήσιο συμβόλαιο με την Dust and Cream κι ένα αυτοκίνητο Citroen Ami!

«Nothing will change if nothing changes» ήταν το μότο της Αλεξίας και φαίνεται πως στους μήνες που έζησε τη μοναδική εμπειρία του GNTM 5, άλλαξαν όλα για το νέο Greece’s Next Top Model!

Η Αλεξία, μαζί με τη Μαρίτα και τη Βικτώρια, ήταν οι τρεις φιναλίστ, που έζησαν τη δημιουργική ένταση, τη γοητεία των απίθανων δοκιμασιών, την έντονη συγκίνηση!

Η νικήτρια με τους κριτές και τους coaches του GNTM 5

Τάσος Σοφρωνίου, Βίκυ Καγιά & Γιώργος Καράβας έλαμψαν στον τελικό του GNTM 5

Οι τρεις κριτές, η υπέρλαμπρη Βίκυ Καγιά, ντυμένη με ένα συγκλονιστικό κόκκινο glitter φόρεμα, ο γοητευτικός Γιώργος Καράβας, ντυμένος με κόκκινο βελoύδινο σακάκι και παπιγιόν κι ο κομψός Τάσος Σοφρωνίου, με σκούρο κοστούμι και… ορθοπεδική μπότα λόγω ενός κατάγματος στο πόδι του, υποδέχτηκαν γιορτινοί και ενθουσιασμένοι το τηλεοπτικό κοινό, τις φετινές διαγωνιζόμενες του διαγωνισμού, που είχαν αποχωρήσει, ένα πολύχρωμο μπουκέτο ομορφιάς και τον coach Χρήστο Μπίρμπα. Στη συνέχεια, την είσοδο τους στο πλατό έκαναν οι σαγηνευτικές Αλεξία και Βικτώρια, μαζί με τη model instructor Mary Vitinaros. Τη λαμπερή έκσταση του μεγάλου τελικού στο φωτεινό πλατό του GNTM 5, δεν είχε την ευκαιρία να τη ζήσει από κοντά η Μαρίτα, καθώς ήταν μαζί τους σε σύνδεση, αφού είχε διαγνωστεί με covid.

Οι φιναλίστ κρίθηκαν και βαθμολογήθηκαν από τους κριτές, Βίκυ Καγιά, Τάσο Σοφρωνίου, Γιώργο Καράβα για τις τρεις δοκιμασίες του τελικού, την πασαρέλα, τη φωτογράφιση, το διαφημιστικό, για πρώτη φορά ζωντανά!

Για τη δοκιμασία της πασαρέλας η Αλεξία έλαβε συνολικά 23 βαθμούς, η Μαρίτα 27 βαθμούς και η Βικτώρια 25.

Για τη δοκιμασία της φωτογράφισης η Αλεξία έλαβε συνολικά 27 βαθμούς με τον Γιώργο Καράβα να της δίνει το 10αρι του! Η Μαρίτα έλαβε 24 και η Βικτώρια 26.

Στη δοκιμασία του διαφημιστικού η Αλεξία έλαβε συνολικά 27 βαθμούς με τον Γιώργο Καράβα και πάλι να της δίνει το 10αρι του, ο μόνος, τελικά, από τους κριτές που βαθμολόγησε με 10! Η Μαρίτα έλαβε 26 βαθμούς και η Βικτώρια 27.

Μετά το τέλος της βαθμολογίας των κριτών, η Αλεξία είχε συγκεντρώσει 77 βαθμούς, η Μαρίτα επίσης 77 και η Βικτώρια 78, κάνοντας τη βραδιά ένα πραγματικό ντέρμπι, με αγωνία και καρδιοχτύπι, μέχρι το τελευταίο λεπτό!

Η βαθμολογία του κοινού σε Ελλάδα και Κύπρο, ξεκάθαρα, καθόρισε τη νικήτρια! Το κοινό χάρισε 4 βαθμούς στη Βικτώρια, που έλαβε την τρίτη θέση με 82 βαθμούς, 9 βαθμούς στη Μαρίτα που έφτασε τους 86 και 17 στην Αλεξία, που με 94 βαθμούς αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του GNTM 5!

H στιγμή της μεγάλης νίκης της Αλεξίας

Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης της βαθμολογίας του κοινού ταυτόχρονα στις δύο φιναλίστ, η Αλεξία δεν κατάλαβε ότι ήταν η νικήτρια μέχρι τη στιγμή, που η Βίκυ Καγιά ενθουσιασμένη της φώναξε «Αλεξία, κέρδισες!».

Ένα φιλί στην Αλεξία από τον Γιώργο Καράβα

Η Βίκυ Καγιά αγκαλιάζει τη μεγάλη νικήτρια του GNTM 5

Τα κονφετί, που με τόση λαχτάρα περίμενε η Βίκυ Καγιά από την αρχή του live, έπεσαν κι η Αλεξία «χάθηκε» στις αγκαλιές των υπόλοιπων κοριτσιών αλλά και των κριτών! Με φωνή «σπασμένη» από τη συγκίνηση η νικήτρια του GNTM 5, Αλεξία Τράικο, δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή, μου είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να εκφράσω συναισθήματα, όλο το ταξίδι, όλη η εμπειρία ήταν για μένα αρκετά δύσκολη, αρκετά επίπονη, αρκετές φορές, όμως, πάρα πολύ όμορφη και μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα, που δεν είναι μόνο πάνω στη δουλειά αλλά είναι για μένα, για τον χαρακτήρα μου και είναι φουλ όλη η εμπειρία life changing για μένα».

