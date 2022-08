MTV VMAs 2022: Ο Damiano έδειξε τα οπίσθιά του και «έκοψαν» τους Maneskin!

Δείτε την εμφάνιση των Maneskin στην Eurovision 2022

Τα MTV Video Music Awards 2022 πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 28/8 στο Prudential Centre στο New Jersey με παρουσιαστές τη Nicki Minaj, τον LL Cool J και τον Jack Harlow.

Από την τελετή δεν έλειψαν και τα… ευτράπελα. Συγκεκριμένα, όταν ανέβηκαν στο stage οι νικητές της Eurovision 2021 Maneskin για να ερμηνεύσουν το νέο τους τραγούδι Supermodel, ο frontman Damiano David έδειξε στο κοινό τα…οπίσθιά του.

Όπως σε κάθε τους εμφάνιση, έτσι και σε αυτή, τα μέλη του συγκροτήματος ήταν… εκκεντρικά ντυμένα, με τον Damiano να το πηγαίνει σε άλλο level, καθώς είχε τα οπίσθιά του σε κοινή θέα.

Το look αυτό φαίνεται πως δεν άρεσε στους ιθύνοντες του MTV, με αποτέλεσμα να «κόψουν» μεγάλο μέρος της εμφάνισής των Maneskin.

I’m sorry but Maneskin ATE this performance up, there was no need to censor Damiano #VMAs #Maneskin pic.twitter.com/6RAFrKWOkx

Το βραβείο τους όμως, το πήραν!

justice for #Maneskin !! let's make nipples free to be seen! a man with a shirtless and buttocks out is fine, the woman's breasts are censored! shitty misogynists! #VMAs #VMA pic.twitter.com/mXeKZE25N5